Pierre Gasly: Alpine-Erfolg für Anthoine Hubert

Bei seinem Wechsel von AlphaTauri zu Alpine dachte Pierre Gasly auch an seinen Freund Anthoine Hubert. Der Formel-2-Pilot, der 2019 bei einem tragischen Unfall in Spa starb, war im Juniorprogramm des französischen Teams.

Der Unfall von Anthoine Hubert traf die ganze Motorsport-Welt hart, einen aber ganz besonders: Als der erst 22-Jährige am 31. August 2019 im Formel-2-Rennen auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps sein Leben liess, verlor Pierre Gasly einen guten Freund. Der bisherige AlphaTauri-Pilot erklärte später: «Ich habe meinen Freund verloren, meinen Bruder.»

Und Gasly sagte: «Ich habe einen der wenigen Menschen verloren, die wirklich verstehen, wie es ist, dieses Leben zu leben. Anthoine und ich hatten so viel zusammen durchgemacht. Wir hatten diesen Weg, diese Reise geteilt. Und als er uns verliess, ging auch ein Teil von mir.»

Nun, da er zu Alpine wechselt und damit zu dem Werksteam geht, bei dem Hubert in der Nachwuchsmannschaft war, sind seine Gedanken wieder bei seinem Freund, wie er den Kollegen von «Motorsport.com» erklärt: «Ich wusste, dass Anthoine ein Alpine-Fahrer war, ein französischer Fahrer, der in der Akademie sehr beliebt war.»

«Wir Fahrer wussten alle, dass Alpine sehr daran interessiert war, einen französischen Fahrer an die Spitze zu bringen. Und er war auf dem Weg in die Formel 1», erinnert sich der 26-Jährige. «Als dieser Wechsel stattfand, habe ich natürlich darüber nachgedacht, und auch über die Familie. Es fühlte sich einfach wie eine schöne Geschichte an, diesen Schritt zu machen.»

«Ich habe es immer gesagt, wir hatten immer diesen gemeinsamen Traum, es in die Formel 1 zu schaffen, ich und Anthoine. Er hatte seinen Traum, bei Alpine zu fahren. Und wenn ich hier nun ihm zu Ehren noch etwas erreichen kann, dann wäre das grossartig», fügt Gasly an.

