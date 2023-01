Stefano Domenicali: «Werden lange in Las Vegas sein»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali ist sich sicher, dass die Vierrad-Königsklasse mit ihrer Präsenz in Las Vegas einen grösseren Einfluss als der Super Bowl im Jahr 2024 haben wird.

Die Formel 1 feiert in diesem Jahr ihre Rückkehr nach Las Vegas und für das Strassenrennen in der Spieler-Metropole im Bundesstaat Nevada scheuen die Organisatoren keine Mühen. Deshalb wird auch erwartet, dass der WM-Lauf am 18. November der Wirtschaft mehr als eine Milliarde US-Dollar bringen wird.

Entsprechend zuversichtlich zeigt sich auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali, wenn es um den Nutzen des Grands Prix in der Glitzer-Stadt geht. Unlängst erklärte der Italiener bei einem Auftritt in Las Vegas selbst, dass die Formel 1 der Stadt mehr bringen wird als der Super Bowl, der 2024 im Februar auch in Las Vegas über die Bühne gehen wird.

«Der Super Bowl wird nur ein Jahr durchgeführt, aber wir werden lange in Las Vegas sein», betonte der 57-Jährige. «Wir werden permanent präsent sein», versprach Domenicali weiter. Die Vorbereitungen auf das Rennen laufen nach Plan, verriet er ausserdem.

«Aber es wird Vieles geben, das erst in letzter Minute fertig werden wird. Das gehört dazu. Aber es herrscht ein unglaublich professionelles Arbeitsklima bei allen vor, die mit uns zusammenarbeiten», betonte der frühere Ferrari-Teamchef.

