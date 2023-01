Mick Schumacher: «Alle sollten sich in Acht nehmen»

Mick Schumacher tritt an diesem Wochenende zusammen mit GP-Veteran Sebastian Vettel im Race of Champions an. Der Mercedes-Testfahrer wagte vor dem Start des Spass-Wettbewerbs eine Kampfansage.

Dass es beim Race of Champions im schwedischen Pite Havsbad entspannt zugeht, war den Teilnehmern bei der Pressekonferenz am Freitag anzusehen. Die Stars aus verschiedenen Motorsport-Serien scherzten miteinander und beteuerten unisono, dass die Veranstaltung auf der gefrorenen Ostsee fantastisch ist.

Auch Mick Schumacher, der sein Debüt 2019 beim Race of Champions in Mexiko gab und auch im vergangenen Jahr dabei war, freut sich über die Gelegenheit, in unterschiedlichen Fahrzeugen sein Können unter Beweis zu stellen. Und der junge Deutsche, der im Nationen-Cup erneut mit Sebastian Vettel als Team Deutschland antreten wird, geht gewohnt ehrgeizig ans Werk. Er sagte: «Es fühlt sich gut an und ich hoffe, wir werden in diesem Jahr besser sein und uns im Vergleich zu Mexiko um einen Platz verbessern.»

Wir erinnern uns: 2019 erreichte das Team Deutschland, bestehend aus Schumacher und Vettel, das Finale im Nationen-Cup. Schumacher startet zuversichtlich in den Spass-Wettbewerb. Er erklärte lächelnd: «Bisher sehen wir ganz gut aus, wir sind etwas besser vorbereitet als im vergangenen Jahr. Alle sollten sich also in Acht nehmen.»

Dass mit Valtteri Bottas ein weiterer Formel-1-Pilot im Race of Champions antritt, freut den 23-Jährigen. Er traut dem Finnen viel zu, wie er betonte: «Soviel ich weiss, bestreitet Valtteri generell viele Rallye-Einsätze. Ich denke, er wird entsprechend gut klarkommen. Deshalb hoffe ich, dass das Team eROC die Finnen raushauen wird, bevor sie auf uns treffen.»

Das erste Team, das die Deutschen schlagen müssen, ist das Team Grossbritannien, bestehend aus W Series-Champion Jamie Chadwick und GP-Sieger David Coulthard. Im Einzelwettbewerb am Sonntag trifft Schumacher zuerst auf IndyCar-Fahrer Felix Rosenqvist.

