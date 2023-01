RoC: Halbfinal-Aus von Deutschland, Norwegen siegt

Beim diesjährigen Nationen-Cup des Race of Champions setzte sich am Ende das Vater-Sohn-Duo von Petter und Oliver Solberg gegen das Team All Stars durch, das zuvor das Team Deutschland eliminiert hatte.

Für Sebastian Vettel und Mick Schumacher endete der Nationen-Cup des Race of Champions in Pite Havsbad in Schweden mit dem Halbfinale. In diesem unterlag das deutsche Duo dem Team All Stars, das sich aus Rallye-Star Thierry Neuville und Formel-2-Champion Felipe Drugovich zusammensetzte. Vettel kreuzte im entscheidenden dritten Lauf gegen den Brasilianer Drugovich zwar die Ziellinie als Erster.

Weil der vierfache Formel-1-Weltmeister aber einen Frühstart hinlegte, bekam er eine Strafe von 5 Sekunden aufgebrummt. Dies warf den Heppenheimer hinter den Formel-2-Meister – und das Team Deutschland aus dem Wettbewerb.

Denn Vettel hatte bereits beim ersten Halbfinal-Lauf gegen Neuville den Kürzeren gezogen.Schumacher konnte sich zwar gegen Drugovich behaupten, unterlag aber gegen den belgischen Teamkollegen des Formel-2-Piloten. Zuvor hatte sich der 23-jährige Mercedes-Testfahrer im entscheidenden Viertelfinal-Lauf erfolgreich gegen den schottischen eRoC-Champion Lucas Blakeley durchgesetzt.

Im Finale setzte sich das Team Norwegen, bestehend aus Papa Petter und Sohn Oliver Solberg, gegen die All-Stars-Mannschaft durch. Oliver gewann alle seine Läufe, die er im Rahmen des diesjährigen Nationen-Cups absolvierte und holte auch im entscheidenden Lauf den Sieg gegen Neuville. Das Duo hatte sich bereits im Vorjahr den Cup-Sieg gesichert.

«Ich weiss nicht, was ich sagen soll, aber es ist fantastisch, gegen Thierry zu gewinnen, der im vergangenen Jahr mein Teamkollege war. Es fühlt sich toll an, ihm in den Hintern zu treten», erklärte der jüngere der beiden Solbergs lachend. Sein Vater sagte: «Sein Speed war heute überragend. Er hat mich heute gerettet und ich werde ihm heute das Abendessen spendieren müssen, soviel steht fest.»