Valtteri Bottas über Mika Häkkinen: «Es ist verrückt»

Valtteri Bottas hatte nur einen kurzen Einsatz im Nationen-Cup des Race of Champions

© Race of Champions

Der Einsatz von Race-of-Champions-Neuling Valtteri Bottas beim Nationen-Cup war nur von kurzer Dauer. Zusammen mit dem zweifachen Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen schied der Finne in der ersten Runde aus.

Dass eSports-Racer Lucas Blakeley auch im Duell gegen einen Formel-1-Star eine gute Figur machen kann, hat der Schotte schon im vergangenen Jahr im Rahmen des Race of Champions bewiesen: Im Nationen-Cup setzte er sich 2022 gegen Sebastian Vettel durch. Der Sim-Racer, der sich am Freitag zum eRoC-Champion krönen liess, hatte in diesem Jahr erneut die Chance, sein Talent auf der realen Piste unter Beweis zu stellen.

Und Blakeley enttäuschte im Schwedischen Pite Havsbad nicht – er setzte sich gegen Valtteri Bottas durch. Am Ende hatte das eRoC-Duo Blakeley und Jarno Opmeer gegen das prominent besetzte Finnland-Team von Bottas und Mika Häkkinen die Nase mit 3:1 vorn. Für Bottas war der erste Race-of-Champions-Einsatz damit schnell vorbei.

Der Finne aus dem Alfa Romeo Racing Team hatte zuvor geschwärmt: «Wenn man mir als Kind gesagt hätte, dass ich einmal mit Mika zusammen fahren werde, dann wäre das ziemlich verrückt gewesen, denn er war mein grosser Held, ich schaute zu ihm auf. Mit dieser Legende im Team zu sein, ist ziemlich cool.»

Über den Spass-Wettbewerb auf der gefrorenen Ostsee sagte der 33-Jährige: «Es ist super, eine ganz neue Erfahrung für mich. Es ist schön, mit so vielen Leuten aus verschiedenen Ecken des Motorsports zusammen zu sein. Jeder will natürlich so schnell wie möglich sein, gleichzeitig wollen wir zusammen auch etwas Spass haben. Für die meisten ist die Saison noch nicht gestartet, und man kann deshalb ziemlich entspannt sein.»

Die Nationenwertung gewann erneut das Team Norwegen, das aus dem Vater-Sohn-Duo Petter und Oliver Solberg besteht. Am heutigen Sonntag findet ab 12 Uhr MEZ der Einzelwettbewerb statt, bei dem Bottas und Häkkinen wieder auf der Piste sein Werden, genauso wie Sebastian Vettel und Mick Schumacher, die als Team Deutschland bis ins Halbfinale vorrückten. Die Action können die Fans auf der YouTube-Seite des Race of Champions live mitverfolgen.