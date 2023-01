Race of Champions: Vettel & Schumi im Viertelfinale!

Sebastian Vettel und Mick Schuhmacher machten in den ersten Rennen der Race of Champions-Einzelwertung alles richtig und schafften es ins Viertelfinale. Im Halbfinale könnten sie aufeinandertreffen.

Am zweiten Tag des Spass-Wettbewerbs Race of Champions in Schweden traten die Teilnehmer, die am Vortag noch in Zweierteams im Nationen-Cup gegeneinander gekämpft hatten, einzeln gegeneinander an. Und wie schon am Samstag mussten erneut vier durch das Los bestimmte Fahrer eine Vorrunde überstehen.

Einer davon war Mick Schumacher, der im Nationen-Cup zusammen mit Sebastian Vettel das Halbfinale erreicht hatte. Der 23-jährige Mercedes-Testfahrer schaffte es im ersten Run locker vor seinem Gegner Felix Rosenqvist ins Ziel. Der IndyCar-Pilot kam 1,190 sec nach dem Formel-1-Star ins Ziel.

Im zweiten Run fiel das Ergebnis noch klarer aus, denn Rosenqvist drehte sich und verlor damit auch das zweite Kräftemessen gegen den Deutschen, der es damit ins Achtelfinale vorrückte. Auch ETCR-Champion Adrien Tambay schaffte es weiter, weil er David Coulthard im zweiten Lauf rauswarf. Das erste Rennen hatte der Schotte noch gewonnen, in der Endabrechnung legte Tambay seine Läufe aber schneller zurück.

«Ich denke, ich war nicht aggressiv genug und dann hatte ich natürlich auch noch diesen Dreher in der ersten Runde. Ich werde nicht mehr auf die Strecke gehen, aber es hat trotzdem viel Spass gemacht. Nun werde ich den anderen Fahrern zuschauen», erkläre der GP-Veteran.

Deutsche machen kurzen Prozess

Im Achtelfinale traten zuerst der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen und Formel-2-Meister Felipe Drugovich gegeneinander an. Letzterer war 1,563 sec schneller als der Finne und hatte vor dem zweiten Kräftemessen die Nase vorn. Als nächstes Duo waren Schumacher und Tambay wieder dran und Schumacher setzte sich erneut durch. Sein Vorsprung betrug 1,178 sec.

Mit Valtteri Bottas kam ein Race-of-Champions-Rookie in der dritten Achtelfinal-Gruppe zum Zug, er musste sich gegen Tom Kristensen bewähren. Der Finne kam zwar vor seinem Gegner ins Ziel, legte aber einen Frühstart hin und bekam deshalb eine 5-sec-Strafe aufgebrummt, die ihn den Lauf verlieren liess.

Als letztes Achtelfinal.Gespann traten Jamie Chadwick und Sebastian Vettel gegeneinander an und Vettel setzte sich mit 1,539 sec Vorsprung klar durch. Drugovich machte auch im zweiten Run kurzen Prozess mit der Formel-1-Legende und kam mit fast drei Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Auch Schumacher sicherte sich das Weiterkommen mit einem 2:0-Sieg über Tambay, der beim zweiten Run 1,785 sec auf den früheren Haas-Piloten einbüsste. Sein Landsmann Vettel tat es ihm gleich und gewann auch den zweiten Lauf gegen Chadwick. Er war 1,480 sec schneller als die Britin, für die das Rennen genauso vorbei war, wie für Bottas, der im zweiten Lauf Kristensen unterlag. Kommen Schumacher und Vettel weiter, müssen sie im Halbfinale gegeneinander antreten.