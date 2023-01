Audi: Erster Kauf von Anteilen an Sauber-Gruppe

​Die Sauber-Gruppe bestätigt am 30. Januar: Audi hat eine erste Tranche von Anteilen am Schweizer Rennstall übernommen. Die Marke mit den vier Ringen steigt 2026 in die Formel-1-WM ein.

Im Rahmen des Belgien-GP Ende August 2022 bestätigte Audi den Formel-1-Einstieg auf Anfang 2026. Im Oktober wurde dann offiziell, was als offenes Geheimnis galt – Chassis-Partner von Audi wird der Schweizer Rennstall, den Peter Sauber gegründet hatte. Damals bestätigten die Deutschen, dass dazu schrittweise Anteile von Sauber übernommen werden.

Am 30. Januar 2023 hat die Sauber-Gruppe bestätigt: Der erste Schritt ist getan, mit einem Minderheitsanteil von Audi am Schweizer Unternehmen. «Die Sauber-Gruppe freut sich mitteilen zu können, dass Audi im Januar 2023 eine Minderheitsbeteiligung an der Sauber-Gruppe erworben hat. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu Audis geplantem Formel-1-Einstieg, der für 2026 angedacht ist.»

Weder über die Grösse dieser Tranche wird etwas verraten, schon gar nicht über den Preis. Die Rede ist von drei Teilen, welche Audi schrittweise übernehmen wird, um am Ende einen Anteil von 75 Prozent an Sauber zu halten. Ein Viertel der Anteile soll beim bisherigen Eigentümer, dem Unternehmer Finn Rausing bleiben.

Technik und Name jenes Autos, das im Zürcher Oberland gebaut wird, stehen bis Ende 2023 fest – der Rennwagen heisst Alfa Romeo, der Motor kommt von Ferrari. Aber Titelsponsor Alfa Romeo verabschiedet sich Ende 2023.

Bisher ist nicht bekannt, unter welchem Namen der Rennstall 2024 und 2025 antreten wird, bevor Audi 2026 in der Königsklasse debütiert.





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format