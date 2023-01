Maulkorb für die Fahrer: Valtteri Bottas fassungslos

​Der Sportkodex 2023 des Autosport-Weltverbands FIA ist in einigen wichtigen Punkten geändert worden, was als Maulkorb für die Fahrer ausgelegt werden kann. GP-Sieger Valtteri Bottas versteht das nicht.

In den vergangenen Jahren haben Formel-1-Stars wie Sebastian Vettel und Lewis Hamilton Rückgrat bewiesen. Sie bezogen zu unbequemen Themen mutig Stellung. So trug Mercedes-Star Lewis Hamilton trug in Mugello 2020 ein T-Shirt: «Verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben». So warnte Sebastian Vettel im Mai 2022 in Miami vor der Erderwärmung und damit vor steigendem Meeresspiegel, er prangerte im Juni die Ölförderung in Kanada an – mit entsprechenden Aussagen auf einem Hemd und auf seinem Helm.

Mit solchen Aktionen ist 2023 wohl Schluss. Denn der Autosport-Weltverband FIA hat im vergangenen Herbst den so genannten Sportkodex verändert. Im «International Sporting Code», gewissermassen dem Verhaltens-Leitfaden für Autosport-Wettbewerber, ist neu verankert: «Die Darstellung politischer, religiöser und persönlicher Ansichten ist untersagt, wenn sie die Grundsätze der Neutralität der FIA verletzen.»

Keine Regel ohne Ausnahme: Es darf Stellung bezogen werden, wenn das Anliegen zuvor dem Verband schriftlich eingereicht wurde und von den Regelhütern gutgeheissen wird.

Ebenfalls neu im Sportkodex: Der Abschnitt über Fehlverhalten ist erheblich ausgebaut worden. «Es ist generell untersagt, sich mit Sprache oder Gesten abschätzig, angreifend, grob, unverschämt oder ausfällig zu äussern oder ein unangemessenes Verhalten zu zeigen, das bei anderen Menschen zu Beleidigung oder Erniedrigung führen kann.»

«Die FIA schützt die Menschenrechte und die Menschenwürde, sie duldet keine Diskriminierung punkto Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Ausrichtung, Herkunft, Sprache, Religion, philosophischer und politischer Ansichten, Familiensituation oder Behinderung. Sie wird bei Zuwiderhandlung entschlossen vorgehen.»



Seitens der FIA ist vertiefend erklärt worden, der Sportkodex sei lediglich in Einklang mit den Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ergänzt worden.



Das Echo in den Medien war jedoch – die neuen Formulierungen im Sportkodex kommen einem Maulkorb gleich.



Diesen Vorwurf liess FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem nicht auf sich sitzen. Der 61-Jährige Chef des Autosport-Weltverbands sagte: «Ich glaube an den Sport, und Sport soll Brücken bauen. Was wir nicht wollen – dass die FIA zu einer Plattform für private Interessen wird. Wir wollen vom Sport nicht ablenken. Was kann ein Rennfahrer am besten? Fahren. Die Piloten machen die Show, sie sind die Stars. Sie haben gewiss andere Bühnen, um ihre Anliegen zu unterstreichen.»



Unter den Piloten machte sich Unmut breit. Auch Alfa Romeo-Fahrer Valtteri Bottas (33) gehört zu jenen Fahrern, die mit den jüngsten Veränderungen im Kodex nicht einverstanden sind.



Der zehnfache Grand-Prix-Sieger und WM-Zweite von 2019 und 2020 sagt in der schwedischen Tageszeitung Expressen: «Ich mag Politik nicht. Was ich liebe, das ist der Rennsport, aber Politik gehört nun mal zu unserer Gesellschaft. Ich finde, die Formel 1 machte einen guten Job, um auf gewisse Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Und mir hat gefallen, wie einige Piloten für etwas eingetreten sind, wie Sebastian. Ich verstehe nicht, wieso man uns kontrollieren will. Wir sollten etwas sagen dürfen, wenn wir das wollen.»



In diesem Zusammenhang haben uns einige Leser gefragt: Was passiert eigentlich, wenn ein Fahrer die Richtlinien der FIA verletzt? FIA-Chef Ben Sulayem: «Natürlich haben die Wettbewerber weiter die Möglichkeit, für eine Sache einzustehen. Es muss einfach im Rahmen des Reglements bleiben. Ist dies nicht der Fall, so obliegt es den Rennkommissaren, dagegen vorzugehen – wie bei einer Tempo-Überschreitung in der Boxengasse. Das ist Angelegenheit der Rennkommissare, nicht des FIA-Chefs.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format