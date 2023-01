Formel-1-Autos 2023: Grundproblem bleibt ungelöst

​Die Grand-Prix-Piloten wurden von den neuen Flügelautos der Generation 2022 teilweise windelweich geprügelt. Eric Blandin von Aston Martin glaubt – dieses Phänomen wird uns auch 2023 begleiten.

Seit Beginn der Formel-1-Wintertests 2022 kämpften die Techniker der zehn Rennställe mit dem Phänomen des «porpoising» oder «bouncing». Red Bull Racing und Ferrari hatten das bald im Griff, andere Teams wie etwa Mercedes kämpften noch im letzten Teil der Weltmeisterschaft damit.

McLaren-Technikchef James Key erklärt diesen aerodynamischen Effekt so: «Wir sprechen hier von einer Auswirkung der modernen Flügelautos, die überaus sensibel auf Veränderungen des Bodenabstands reagieren. Durch die Instabilität etwa einer Bodenwelle reisst die Saugnapfwirkung kurz ab, das Auto geht aus den Federn hoch, und dann baut sich der Abtrieb von neuem auf, der Wagen senkt sich wieder. Das wiederholt sich in sehr schneller Folge. Dieser Effekt ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Es geht um Feinheiten der mechanischen Abstimmung und der Aerodynamik, und da muss man den Hebel ansetzen.»

Formel-1-Champion Lewis Hamilton und sein Mercedes-Stallgefährte George Russell mussten sich fühlen wie in einem Schüttelbecher, Fernsehbilder zeigten auf eindrucksvolle Weise, wie sie Bouncing ausgesetzt waren.

Rekord-Champion Lewis Hamilton schälte sich nach einer guten Fahrt zum vierten Platz in Baku sehr langsam aus seinem Silberpfeil, dann eilten Mercedes-Mitarbeiter ins Parc fermé, um den Champion zu stützen. Schon während des Rennens hatte sich der 103-fache GP-Sieger so zu Wort gemeldet: «Mein Rücken bringt mich um.»

Hamilton gab zu: «Ich muss mich nach jedem Einsatz am Rücken behandeln lassen. Es hilft auch nicht, ein paar Jährchen mehr auf dem Tacho zu haben als George Russell. Ich habe einfach versucht, mich durchzubeissen, irgendwann läufst du nur noch auf Adrenalin. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie schmerzhaft das ist, vor allem auf den Geraden. Zum Schluss des Rennens bin habe ich einfach nur noch gebetet, dass dies alles bald vorbei sein möge.»

Der Aerodynamiker Eric Blandin, stellvertretender Technikchef von Aston Martin, befürchtet – dieses Phänomen wird uns auch 2023 begleiten. Auf der Team-eigenen Internetseite erklärt der Franzose dazu: «Es sind zwar vom Reglement her Massnahmen umgesetzt worden, welche diesem Effekt entgegenwirken. Aber ich glaube nicht, dass Bouncing komplett verschwinden wird.»



«Die Neigung zu diesem Verhalten liegt nun mal im grundsätzlichen Konzept von Flügelautos. Wir haben viel Zeit darauf verwendet, um hier Lösungen zu finden. Aber ich kann nicht garantieren, dass die Bouncing ausmerzen. Wie gut wir gearbeitet haben, das werden wir erst sehen, wenn der neue Wagen getestet wird.»



«Wir glauben allerdings – sollte dieses Hüpfen erneut auftreten, dann haben wir inzwischen genügend Erfahrung, um in Sachen Abstimmung dagegen vorgehen zu können.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format