Nico Hülkenberg 2023: «Die Füsse am Boden behalten»

In diesen Farben geht Nico Hülkenberg 2023 an den Start

​Neue Farben für Nico Hülkenberg: Der 35-jährige Emmericher wird beim Formel-1-Saisonstart 2023 in Bahrain (5. März) zu seinem 182. Grand Prix antreten – erstmals für den US-amerikanischen Rennstall Haas.

Im Sport lautet ein geflügeltes Wort «They never come back», sie kehren nie zurück, aber Nico Hülkenberg beweist – keine Regel ohne Ausnahmen. Der inzwischen 35-jährige Deutsche geht 2023 für seinen sechsten Formel-1-Rennstall an den Start, für das US-amerikanische Haas-Team. Seine Teams zuvor: Williams 2010, Force India 2012, Sauber 2013, Force India 2014 bis 2016, Renault 2017 bis 2019, Racing Point 2020, Aston Martin 2021/2022.

Am 31. Januar ist gezeigt worden, in welchen Farben Nico Hülkenberg zu seinem 182. Grand Prix in Bahrain an den Start rollen wird. Das neue Auto vom Typ VF-23 wird davor am 11. Februar in Silverstone einer ersten Funktionsprobe unterzogen, bevor es weitergeht zu den Formel-1-Wintertests auf dem Bahrain International Circuit (23.–25. Februar).

Im Rahmen der Nachsaison-Tests von Abu Dhabi konnte Hülkenberg schon einen Tag lang mit Haas an der Rennstrecke arbeiten und meinte danach: «Natürlich fühlt sich dieser Wagen anders an, da geht es nicht nur um die Sitzposition, bei mir als grossem Fahrer immer ein Thema, da geht es ums Lenkrad, um die Art und Weise, wie die Lenkung funktioniert. Aber das beginnt schon beim Anlassen des Motors, weil da bei einem Ferrari-Triebwerk ganz andere Vibrationen zu spüren sind als mit einem Mercedes-Motor. Es ist einfach alles anders. Aber ich fühlte mich bald zuhause.»

Als junger Pilot ist Nico Hülkenberg 2010 in die Formel 1 gekommen und wollte natürlich Weltmeister werden. Er war Meister in jeder Kategorie geworden, in welcher er angetreten war: Formel-BMW-Meister 2005, A1GP-Champion 2007, Formel-3-Meister 2008, GP2-Champion 2009. Aber nach dreizehn Jahren in der Königsklasse als Stamm- und Reservefahrer haben sich die Ziele verändert.

Nico bleibt auf dem Teppich: «Klar träumst du als Rennfahrer vom WM-Titel, aber du musst auch die Füsse am Boden behalten und realistisch sein. Mein Ziel besteht darin, 2023 bei Haas das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. So dass ich an einem Abend nach dem Einsatz sagen kann – mehr war nicht drin.»

Das Interesse der deutschen Formel-1-Fans gilt Hülkenberg: Vorbei die Zeiten, als sich in Südkorea 2010 gleich sieben deutsche Formel-1-Fahrer zum Gruppenfoto aufstellten – Nico Rosberg, Nico Hülkenberg, Timo Glock, Adrian Sutil, Nick Heidfeld, Michael Schumacher und Sebastian Vettel.



Von den glorreichen Sieben ist nur einer übrig geblieben – Nico Hülkenberg als Formel-1-Rückkehrer und Nachfolger von Mick Schumacher bei Haas.



Wann hatte Deutschland letztmals nur einen Fahrer in der Formel-1-WM? Antwort: Es war vor dreissig Jahren, als Michael Schumacher 1993 für Benetton fuhr.





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format