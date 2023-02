Lewis Hamilton (Mercedes): «Das ist mir ganz wichtig»

​Mercedes-Superstart Lewis Hamilton (37) ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer. Der Engländer spricht darüber, wie schnell das süsse Gefühl von Siegen verfliegt und was jeweils danach kommt.

In den vergangenen Jahren hat der Engländer Lewis Hamilton einen Rekord von Michael Schumacher nach dem anderen gebrochen: Meiste Pole-Positions (Hamilton steht heute bei 103), meiste GP-Siege (ebenfalls 103), meiste Podestplätze (191), meiste Führungsrunden (5442).

Aber 2022 ist der Hamilton-Express ins Stocken geraten: Erstmals überhaupt in seiner Karriere als Autorennfahrer konnte der Brite keinen einzigen Sieg herausfahren. Umgeworfen hat das Hamilton nicht, denn wie er im Podcast von Jay Shetty sagt: «Erfolg ist so etwas Kurzlebiges. Du gewinnst ein Rennen, dann fährst du nach Hause. Du befindest dich am Rennwochenende in so einem intensiven, stressigen Umfeld. Und dann fällt das alles in sich zusammen, wenn du in den eigenen vier Wänden bist.»

«Es ist mir ganz wichtig, diese extremen Emotionen auszubalancieren. Wir reden wir wirklich von einer Achterbahnfahrt der Gefühle.»

Und da ist gemäss des Mercedes-Piloten noch so viel mehr: «Ich versuche, das grössere Bild im Auge zu behalten. Ich will für etwas mehr kämpfen als um Rennsiege. Ich will dazu beitragen, dass wir die Welt verändern. Es fällt mir schwer, die Nachrichten zu sehen. Schau dir nur an, wie schlecht in vielen Ländern regiert wird. Ich finde, es gehört zu unseren Aufgaben, dass wir die nächste Generation inspirieren.»

Hamilton ist dabei alles Andere als verkrustet. «Ich versuche ständig Neues, das mir nicht zur Verfügung stand, als ich jünger war, so wie Yoga oder Meditation.»



Bei einer früheren Gelegenheit sagte Lewis Hamilton: «Ich folge üblicherweise meinem Herzen und mache, was ich für das Richtige halte. Und ich werde mich dabei von niemandem aufhalten lassen. Einige Leute finden: ‚Politik hat keinen Platz im Sport.’ Aber wir haben diese fabelhafte, riesige Gruppe von Menschen, welche die Formel 1 verfolgen, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Wir sollten ihnen mehr positive Nachrichten übermitteln, ganz besonders punkto Gleichheit.»



«Ich habe all diese Jahre gebraucht, um zu verstehen, welche Auswirkung ich auf die Welt habe. Ich versuche jeden Tag herauszufinden, was ich machen kann, um eine bessere Rolle zu spielen. Ich will, dass mein Leben eine Bedeutung hat. Ein Teil der Probleme zu sein, das ist nicht bedeutend; Teil der Lösung zu sein hingegen schon.»



Die grösste Mission von Lewis Hamilton besteht nicht mehr darin, erfolgreichster Formel-1-Fahrer zu werden, denn das ist er längst; sondern darin, aus der Welt einen besseren Ort zu machen.





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format