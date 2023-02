Mick Schumacher im McLaren – was ist denn jetzt los?

​Kaum hat der junge Mick Schumacher seine Sitzprobe im 2023er Mercedes hinter sich, erreichen uns neue Bilder: Der deutsche Formel-2-Champion von 2020 sitzt zur Probe auch in einem McLaren. Wieso?

Zuerst hatte er für 2023 gar kein Auto, jetzt hat er gleich zwei: Mick Schumacher verlor Ende 2022 seinen Stammplatz beim Haas-Rennstall. Zugleich schied der 23-Jährige aus der Ferrari-Förderung aus. Da handelte Mercedes-Teamchef Toto Wolff und verpflichtete den F2-Meister von 2020 als Testfahrer und Reservisten für die beiden Engländer Lewis Hamilton und George Russell.

Im Rennwagenwerk von Mercedes in Brackley hat sich Mick Schumacher einen Sitz anpassen lassen, aber der Sohn der Rennfahrerlegende Michael Schumacher hatte in Grossbritannien noch mehr zu erledigen.

McLaren zeigt Mick ebenfalls bei einer Sitzprobe. Nanu, wie das denn?

Der zweitälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari) klärt auf: «McLaren wird die Möglichkeit haben, auf die Dienste von Mick Schumacher zurückzugreifen – dies im Rahmen eines Abkommens mit unserem Motorpartner Mercedes. Willkommen in der Familie, Mick.»

Bei McLaren würde Schumacher einspringen für den Engländer Lando Norris oder den Australier Oscar Piastri.

Es ist übrigens nicht der erste Schumacher in einem McLaren: Ralf Schumacher, der Onkel von Mick, testete im August 1996 einen McLaren in Silverstone.



Und viele Fans werden sich noch daran erinnern, als David Coulthard beim Grossen Preis von Monaco 1996 mit einem Helm fuhr, den er sich bei Michael Schumacher ausgeliehen hatte. Der eigene Helm des Schotten war wegen eines ständig beschlagenden Visiers nicht zu gebrauchen.





