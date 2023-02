Nyck de Vries: «Die Formel 1 war immer mein Traum»

Nyck de Vries wird in diesem Jahr seine erste volle Formel-1-Saison bestreiten, nachdem er in der vergangenen Saison bei seinem unverhofften GP-Debüt in Monza überzeugt hat.

Nyck de Vries wird in diesem Jahr für das AlphaTauri Team in der Formel 1 antreten. Der 27-jährige Niederländer, der im vergangenen Jahr in Monza für den erkrankten Williams-Piloten Alex Albon eingesprungen ist und seine ersten WM-Punkte eingefahren hat, wird an der Seite von Yuki Tsunoda für den Rennstall aus Faenza in der Startaufstellung stehen und den Platz von Pierre Gasly einnehmen, der seinerseits bei Alpine ein neues Kapitel aufschlägt.

«Ich freue mich sehr, 2023 für die Scuderia AlphaTauri zu fahren», sagte der Formel-E-Champion der Saison 2020/21, der sich 2019 auch den Formel-2-Titel sicherte. «Und ich möchte sowohl Red Bull als auch dem Team dafür danken, dass sie mir die Möglichkeit geben, in der Formel 1 zu fahren. Nach der Formel 2 habe ich einen etwas anderen Weg im Motorsport eingeschlagen, aber die Formel 1 war immer mein Traum und ich bin dankbar, dass ich ihn mir erfüllen kann.»

«Ich hatte viele Gelegenheiten, das Auto 2022 kennenzulernen», erklärte de Vries, der in der vergangenen Saison für Mercedes, Williams und Aston Martin Einsätze im ersten Training bestritten hat. «Ich denke, das hat mich in eine grossartige Position für die anstehende Saison gebracht, und ich hoffe, dass mir das geholfen hat, mich auf das, was auf mich zukommt, vorzubereiten.»

«Da ich die meiste Zeit meiner Jugend in Italien verbracht habe, um Kartsport zu betreiben, habe ich mich dort immer zu Hause gefühlt. Daher ist es für mich grossartig, bei einem italienischen Team zu sein, das eine Familie ist.»

