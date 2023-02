Fred Vasseur über Ferrari: «Die gleiche Atmosphäre»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur muss sich in Maranello an ein neues Arbeitsumfeld gewöhnen. Die Atmosphäre bei den Roten unterscheidet sich aber nicht von jener seiner früheren Teams, betont der Franzose.

Für Fred Vasseur begann in diesem Jahr ein neues Kapitel: Der bisherige CEO von Sauber Motorsport und Teamchef des Alfa Romeo Racing Teams hat die Rolle des Teamprinzipals bei Ferrari übernommen, die durch den Abgang von Mattia Binotto frei wurde. Unlängst erklärte er in einer Medienrunde, worauf er sich derzeit fokussiert.

Gleichzeitig sprach der Franzose auch über das Arbeitsumfeld bei seinem neuen Brötchengeber. «Natürlich ist alles etwas grösser und modernen, aber letztlich ist es die gleiche Atmosphäre, denn es ist auch ein Rennstall», sagte er mit Blick auf seine bisherigen Erfahrungen beim Alfa Romeo Racing Team und beim Renault-Werksteam.

«Die Motivation ist dieselbe und auch mein Aufgabenbereich ist genau der Gleiche, ich muss das Team bestmöglich unterstützen, damit es seine Arbeit so gut wie möglich erledigen kann», stellte der 54-jährige Ingenieur klar. Einen Unterschied zu seinem bisherigen Team kann er aber ausmachen.

«Beim Simulator kann man etwa sagen, dass Ferrari viel besser aufgestellt ist, als es Sauber bei meiner Ankunft war. Ich denke, sie sind in jedem Bereich ein bisschen weiter», offenbarte Vasseur, der die Leistungsunterschiede aber nicht auf eine bestimmte Ursache zurückführen will: «Es ist schwer zu sagen, woher die Unterschiede rühren.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format