Fred Vasseur (Ferrari): «Das ist das Wichtigste»

Nachdem Fred Vasseur seine ersten Wochen als Ferrari-Teamchef erlebt hat, spricht der Franzose über die Saisonvorbereitung, die beiden Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz und die Saisonvorbereitung.

Ferrari hat in diesem Jahr mit Fred Vasseur einen neuen Teamchef bekommen, und der Franzose, der von 2017 bis zum Ende der vergangenen Saison als CEO von Sauber Motorsport und Teamchef des Alfa Romeo Teams viel Erfahrung sammeln konnte, setzt alles daran, um seine neue Mannschaft besser kennenzulernen.

«Soweit läuft es ganz gut», sagt der 54-Jährige, gesteht aber auch im gleichen Atemzug: «Es ist ziemlich intensiv, wie man sich vorstellen kann. Denn es bleibt wenig Zeit zwischen Januar und den ersten Tests mit dem Auto, die im Februar in Bahrain stattfinden. Ich muss mich also hinhalten, aber es ist machbar.»

Zwei Ferrari-Teammitglieder kennt er bereits gut: Das Fahrer-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz. Zum Duo sagt der neue Teamchef der Scuderia: «Nachdem meine Verpflichtung bestätigt wurde, hatten wir ein langes Gespräch. Es war wichtig für mich herauszufinden, wie ihre Stimmung ist und wie sie über die vergangenen Jahre denken. Es ist ein Vorteil für mich, dass die gleichen Fahrer wie zuvor an Bord sind, das macht es sehr viel einfacher für mich, die Situation zu verstehen. Und da ich beide ziemlich gut kenne, lief alles auch viel schneller als gewohnt ab.

Den Fokus legt Vasseur derzeit noch darauf, seine neuen Mitarbeiter besser kennenzulernen. «Das Wichtigste für mich ist in diesen ersten Wochen, möglichst viele Leute zu treffen und mich mit ihnen auszutauschen – über sie selbst, mich und die Organisation. In erster Linie geht es mir aber darum, die Individuen zu kennen. Ich habe schon einige Leute getroffen, aber es stehen immer noch ein paar Treffen an.»

Die Stimmung in Maranello sei gut. «Alle sind sehr fokussiert und engagiert. Und es ist immer die gleiche Story vor einer Saison. Wir können es nicht erwarten, bis wir das Auto vorgestellt haben und der erste Test ansteht. Denn wir wissen, dass in dieser Saison wenig Zeit zwischen Präsentation, Test und dem ersten Rennen bleibt. Wir müssen also vom ersten Tag an bereit sein. Aber die Stimmung ist gut und wir sind sehr fokussiert», erklärt der Ingenieur.

Und was sagt Vasseur zum neuen Auto? «Ich bin nicht hier, um Geheimnisse preiszugeben, aber das Auto wird rot sein», sagte er lächelnd.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format