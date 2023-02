FIA öffnet Andretti die Tür: Bewerbungsprozess läuft

​Der Autosport-Weltverband FIA hat am 2. Februar bestätigt: Es ist ein Prozess eingeleitet worden, um künftig einen elften Rennstall am Start zu haben. Als Favorit gilt das Team von Michael Andretti.

Das Formel-1-Feld soll wieder grösser werden. Derzeit besteht die Königsklasse aus zehn Rennställen, also aus zwanzig Fahrzeugen. Nun hat der Autosport-Weltverband ein Verfahren eröffnet, welches es potenziellen neuen Teams erlaubt, eine Bewerbung abzugeben.

Der in Paris ansässige Verband schreibt dazu: «Die begrüssen das Interesse von seriösen Wettbewerbern, die Formel 1 zu bereichern. Es gibt einige potenzielle Kandidaten, das ist Beweis für das stetige Wachstum und die steigende Popularität der Formel 1.»

«Alle Bewerber werden sich einer gründlichen Prüfung unterziehen müssen. Im Besonderen geht es um die technischen Fähigkeiten eines Rennstalls, Formel-1-Sport zu betreiben, aber auch um die finanziellen Ressourcen, um ein langfristiges Engagement sicherzustellen.»

«Erstmals wird ein Team auch in Sachen Nachhaltigkeit Rechenschaft ablegen müssen – um das Ziel zu erreichen, dass die Forme 1 ab 2030 Klima-neutral auftritt. Ein Bewerber muss ferner nachweisen können, welchen gesellschaftlichen Nutzen sie mit einem neuen GP-Rennstall beabsichtigen.»

«Den Ausschlag zu einer Zu- oder Absage wird geben, ob eine solche Bewerbung in langfristigen Interesse der Meisterschaft ist, vor dem Hintergrund des genauen Reglements in in Abstimmung mit allen Abkommen des Formel-1-Sports.»

«Das genaue Bewerbungsprozedere, samt Fristen und rechtlicher Zusammenhänge, wird Kandidaten nach der Abgabe einer ersten Interessenbekundung abgegeben.»

Zu diesem Schritt sagt FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem: «Nie war die Formel 1 attraktiver. Die FIA glaubt, die Grundlage ist gegeben, um Bewerbern, die alle Kriterien erfüllen, den Weg in die Formel 1 zu erlauben.»

Der bekannteste Bewerber heisst Michael Andretti. Der 61-jährige Sohn der US-amerikanischen Rennlegende Mario Andretti hat ein tolles Paket geschnürt und ist überzeugt: «Der FIA-Präsident hat klar signalisiert, dass er gerne einen elften Rennstall in der Startaufstellung sehen würde. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren Partnern General Motors und Cadillac für die Formel 1 ein Gewinn sind.»

Was die zeitlichen Abläufe und den genauen Einstieg von Andretti Global angeht, so wird gemäss Michael nun «alles davon abhängen, wie lange der Anmeldeprozess bei der FIA dauert. Aber wir stellen bereits fleissig Fachkräfte ein, und wir haben bereits ein Team aus Ingenieuren beisammen. Wir haben auch schon einen Technikchef unter Vertrag. Um wen es sich dabei handelt, werden wir zu gegebener Zeit verraten.»



Ein Einstieg vor der Einführung der neuen Rennwagen- und Motoren-Generation 2026 ist unwahrscheinlich.



Michael Andretti weiter: «Als wir klargemacht haben, dass wir gerne in die Formel 1 einsteigen würden, da hat man uns sinngemäss gesagt – wen wollt ihr zur Party mitbringen? Nun, wir bringen einer der weltweit grössten Autokonzerne mit, General Motors, mit einer Marke, die alle kennen, Cadillac.»



«Sollte es also darum gegangen sein, dass wir keinen attraktiven Partner bieten können, so haben wir das nun wohl abgehakt. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass jemand etwas gegen einen Formel-1-Einstieg von General Motors haben könnte.»





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format