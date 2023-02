Ferrari-CEO Benedetto Vigna: WM-Titel muss Ziel sein

​Klare Botschaft des Ferrari-Geschäftsleiters Benedetto Vigna (53) bei einer Telefonkonferenz mit Analysten: «Natürlich muss jetzt der WM-Titel das Ziel sein. Teamchef Fred Vasseur weiss, was zu tun ist.»

Unter Benedetto Vigna als Geschäftsleiter hat Ferrari im ersten Halbjahr 2022 den Umsatz um 21 Prozent gesteigert (auf 2,48 Milliarden Euro) und den Nettogewinn um 19 Prozent (auf 490 Millionen Euro). In den ersten sechs Monaten lieferte der Traditions-Sportwagenhersteller 6706 Autos aus, 23 Prozent mehr als im Vorjahr.

Vigna scheut sich nicht davor zurück, den Finger dorthin zu halten, wo es wehtut. Nach der Formel-1-WM 2022 und dem zweiten Schlussrang des Teams und auch von Charles Leclerc sagte er: «Wer Zweiter wird, ist der erste Verliere.»

Im Rahmen einer Telefonkonferenz mit Analysten fügt der Italiener hinzu: «Wir haben in der vergangenen Saison bewiesen, dass wir um Podest-Ränge und Siege mitreden können. Das Ziel muss jetzt natürlich sein, sich nicht nur an die WM-Spitze setzen zu können, sondern die auch bis zum Finale zu behaupten.»

Ferrari hatte Anfang 2022 und auch über weite Strecken des späteren Saisonverlaufs das schnellste Auto, aber der berühmteste Rennstall der Welt machte daraus zu wenig – strategische Fehler, Patzer der Piloten, Probleme mit der Standfestigkeit. Am Ende der Saison kündigte Teamchef Mattia Binotto, sein Nachfolger ist der frühere Sauber- und Alfa Romeo-Teamche Fred Vasseur.

Vigna weiter: «Der WM-Titel ist eines unserer Ziele. Ein anderes besteht darin, weiterhin innovative Technik zu zeigen, welche die Menschen fasziniert.» Der Manager hat bestätigt: 2023 wird es vier neue Ferrari-Modelle geben, bis Ende 2026 sollen es 15 sein.



«Das dritte Ziel heisst, unsere Basisklientel zu erweitern, das vierte besteht darin, mehr Patente anzumelden. 2022 waren es vier Mal so viele wie 2021, so soll das weitergehen.»



Was die jungen Menschen angeht, so sagt Vigna, «gehen wird den Weg weiter bei den E-Sports, mit einem Einsatz in drei Meisterschaften Formel 1, Langstrecke und SRO. Wir wollen auch in der virtuellen Welt zu den Vorreitern gehören. Dazu gehört die Arbeit in unserem Simulationszentrum in Maranello, das auch von den Nachwuchspiloten der Fahrer-Akademie genutzt wird.»





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format