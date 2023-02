Ford prescht vor: Rückkehr in die Formel 1 bestätigt

Ford kehrt in die Formel 1 zurück

​Kurz vor der Präsentation des Red Bull Racing RB19-Rennwagens prescht der Autokonzern Ford vor: Die US-Amerikaner bestätigen, dass sie ab 2026 in die Königsklasse zurückkehren.

Ford kehrt in die Formel 1 zurück: 30 Minuten vor Beginn der Präsentation des neuen Red Bull Racing RB19 bestätigt der Autohersteller – Ford engagiert sich wieder in der Königsklasse. Die Amerikaner sagen nicht, mit welchem Rennstall als Partner, aber das dürfte bei der Präsentation von Red Bull Racing geklärt werden.

Vorstands-Chef Bill Ford: «Das ist ein aufregendes neues Kapitel in der Motorsporgeschichte von Ford. Wir kehren zur Spitze des Autosports zurück, in der Tradition unseres Unternehmens – Innovation, Nachhaltigkeit, Elektrifizierung. Wir begeben uns auf eine gut sichtbare Bühne und freuen uns auf den Wettbewerb.»

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Ford ist eine Weltmarke mit wundervoller Geschichte, und offenbar haben sie den gewaltigen Wert erkannt, den die Königsklasse als Schaufenster bietet. Unser Bekenntnis zu klimaneutralem Sport ab 2030 und die Einführung von nachhaltigem Kraftstoff 2026 haben dabei wichtige Rollen gespielt.»

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem: «Es gibt nur wenige Hersteller, die eine so fabelhafte Historie vorweisen können wie Ford. Dass dieser Hersteller wieder in die Formel 1 zurückkehrt, sind wunderbare Nachrichten. Es zeigt sich, dass wir mit dem neuen Motor-Reglement ab 2026 auf dem richtigen Weg sind.»

Ford ist noch immer der dritterfolgreichste Motorhersteller der Formel 1, mit 176 GP-Erfolgen, von Jim Clark in Zandvoort 1967 im Lotus bis Giancarlo Fisichella in Interlagos 2003 mit Jordan. Noch erfolgreicher in der Königsklasse sind als Triebwerkshersteller nur Ferrari (243 Siege) und Mercedes (212).