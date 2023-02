Erstes Foto: So verteidigt Max Verstappen WM-Titel

​Red Bull Racing hat in New York präsentiert, wie der Rennwagen von Max Verstappen und Sergio Pérez aussehen wird. Der richtige Renner des Typs Red Bull Racing RB19 wird erst später zu sehen sein.

Formel-1-Weltmeister Red Bull Racing hat in New York gezeigt, in welchen Farben der Niederländer Max Verstappen und der Mexikaner Sergio Pérez 2023 auf Siegjagd gehen. Die diesjährige Lackierung entspricht weitgehende dem Auftritt von 2022.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt in New York: «Amerika ist so wichtig für die Formel 1 geworden, so dass wir fanden, New York wäre der passende Rahmen für eine Präsentation. Es ist fabelhaft zu sehen, wie die Menschen hier auf die Formel 1 reagieren, mit vielen, jungen Fans der Königsklasse.»

Der Engländer weiter: «Wir stehen vor einer spannenden Saison. Unsere Gegner lassen keinen Moment locker, wir erwarten einen ganz starken Auftritt von Ferrari und Mercedes. In dieser Phase des Jahres kannst du nur eines machen – dich auf deine eigenen Aufgaben konzentrieren und den bestmöglichen Job machen. Wir können es kaum erwarten, wieder auf die Bahn zu gehen.»

Max Verstappen sagt: «Red Bull hier in Amerika das passt. Wir haben drei WM-Läufe in den USA, die alle einen ganz eigenen Geschmack haben. Unser Ziel ist klar – unsere beiden WM-Titel erfolgreich verteidigen. Als ich meinen ersten WM-Titel erobert, habe ich ein grosses Ziel abgehakt, alles was danach kommt, ist ein Bonus. Aber ich will mit als Fahrer weiter verbessern, und wir fiebern der neuen Saison entgegen.»



Sergio Pérez fügt hinzu: «Wir haben hart daran gearbeitet, ein neues Auto zu bauen, das vom ersten Rennen an siegfähig sein soll. Ich kann es kaum erwarten, mit der Testarbeit zu beginnen.»



Christian Horner streut Rosen: «Das ist die beste Fahrerpaarung, die wir seit vielen Jahren hatten.»



In New York hat Red Bull Racing gezeigt, mit welchem Design das Modell RB19 von Max Verstappen und Sergio Pérez 2023 auftauchen wird. Das richtige Auto befindet sich derzeit im Aufbau und wird erst kurz vor dem Beginn der Wintertests in Bahrain (ab 23. September) in England für einen kurzen Funktionstest auf die Bahn gebracht.





Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format