Max Verstappen: «Die ersten Eindrücke sind positiv»

​Der Niederländer Max Verstappen (25) geht als zweifacher Formel-1-Weltmeister in die neue Saison 2023 und versucht etwas, das vor ihm nur vier GP-Asse geschafft haben: drei Fahrer-WM-Titel in Folge.

Mehr als zwei Titel hintereinander, das gelang in der Formel 1 seit 1950 nur Juan-Manuel Fangio (1954 bis 1957), Michael Schumacher (2000 bis 2004), Sebastian Vettel (2010 bis 2013) und Lewis Hamilton (2017 bis 2020). Im Rahmen der Red Bull-Präsentation in New York sagt Max Verstappen: «Klar besteht unser Ziel darin, unsere beiden Titel erfolgreich zu verteidigen.»

2022 hat Verstappen einen neuen Rekord an Saisonsiegen aufgestellt (15), aber Paul Monaghan, Chefingenieur von Red Bull Racing, ist davon überzeugt: Den besten Verstappen haben wir noch gar nicht gesehen.

Der Brite sagt: «Max ist ein Fahrer, der sehr gründlich darüber nachdenkt, wo sich Zeit finden lässt. Kann er sich weiter verbessern? Natürlich kann er das. Es gibt immer Bereiche, in welchen ein Pilot zulegen kann. Dann liegt es an uns, ihm ein Auto auf die Räder zu stellen, mit dem er das umsetzen kann.»

Der 35-fache GP-Sieger Max Verstappen hatte dazu schon im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi 2022 festgehalten: «Ich gehe davon aus, dass die Leistungsdichte im Startfeld steigt. Das liegt daran, dass die Teams die Autos immer besser verstehen. Und daher müssen wir den Fuss auf dem Gaspedal behalten, um mit dem neuen Auto nicht nur leistungsfähiger zu sein, sondern auch in Sachen Reifenverständnis einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.»

Im Rahmen der Red Bull Racing-Präsentation in New York hat der Formel-1-Champion die 2023er Lackierung erstmals erblickt und stellt fest: «Die Farben sind seit den letzten Jahren ungefähr die gleichen geblieben. Ich finde diese Bemalung immer noch sehr cool. Wir hatten in den letzten Jahren viel Erfolg mit diesem Auftritt, also wieso etwas ändern?»



«Bislang habe ich den RB19 nur virtuell gefahren, also im Rennsimulator. Die ersten Eindrücke sind positiv. Du versuchst immer, dich vom einen zum folgenden Jahr zu verbessern, aber ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, wo wir überall den Hebel angesetzt haben.»



Zum möglichen dritten Titel meint der Niederländer: «Jeder weiss, dass die 3 meine Lieblingszahl ist. Nein ernsthaft – klar werden wir alles daran setzen, so erfolgreich zu sein wie im vergangenen Jahr. Aber keiner weiss, ob wir dazu stark genug sein werden.»



«Wir haben eine tolle Saison hinter uns, wir glauben an uns, wir geben im Rennwagenwerk Vollgas. Ich sehe eine Red Bull Racing-Mannschaft, die hochmotiviert ist, den Titelgewinn ein weiteres Mal zu schaffen. Ich selber habe mein Training intensiviert, denn wir werden von der ersten Testrunde an auf Speed sein müssen. Ich spüre, wie das Fieber langsam steigt.»





Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format