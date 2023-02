Formel-1-Motoren 2026: Honda-Rückkehr ohne Red Bull

Die FIA hat bestätigt: Ab 2026 werden die Formel-1-Motoren der nächsten Generation von sechs Herstellern gebaut. Mit dabei ist auch Honda. Welche Teams die Japaner ausrüsten werden, ist noch nicht bekannt.

Die Formel-1-Motoren, die ab 2026 zum Einsatz kommen, werden zwar weiterhin 1,6-Liter-V6-Turbo-Hybride sein, doch der Anteil der kinetischen Energierückgewinnung wird auf das Dreifache erhöht. So wird die Power eines Formel-1-Motors etwa zu gleichen Teilen vom Verbrennungsmotor und der Elektrik produziert, obwohl die sogenannte MGU-H-Einheit (motor generator unit heat), die am Turbolader Energie gewinnt, abgeschafft wird. Zudem soll der Treibstoff bis dann zu 100 Prozent nachhaltig sein.

Die Änderungen kommen bei den Motorhersteller gut an, gleich sechs davon haben sich deshalb für die Produktion der nächsten Generation von Formel-1-Motoren eingeschrieben. Neben Mercedes, Ferrari und Alpine stehen auch Honda, Red Bull-Ford und Audi auf der Liste jener Hersteller, die von 2026 bis mindestens 2030 die Formel-1-Triebwerke liefern werden.

Die Alpine-Antriebseinheiten werden im Renault-Motorenwerk in Viry-Châtillon gebaut, die Red Bull-Ford-Motoren entstehen auf dem Red Bull-Campus im neu geschaffenen Motorenwerk Red Bull Powertrains in Milton Keynes. Audi wird die Antriebseinheiten im Motorsport-Kompetenzzentrum von Audi Sport in Neuburg an der Donau bauen, unweit des Unternehmenssitzes der Audi AG in Ingolstadt.

Der deutsche Hersteller spannt mit Sauber Motorsport zusammen. Der Schweizer Rennstall tritt derzeit noch unter dem Namen Alfa Romeo Racing an. Ferrari baut die Motoren weiterhin in Maranello, während die Mercedes-Antriebseinheiten im Sportmotorenwerk der Sternmarke in Brixworth entstehen werden.

Welche Rennställe Honda ausrüsten wird, ist noch unklar. Sicher ist: Die Zusammenarbeit mit Red Bull Racing endet mit der Saison 2025, danach spannt das Weltmeister-Team von Champion Max Verstappen mit Ford zusammen. Mögliche Kunden der Japaner könnten Williams, Haas oder Aston Martin sein. Der potenzielle Neueinsteiger Andretti-Cadillac plant den gewünschten Einstieg mit Antriebseinheiten, die von Alpine geliefert werden.

FIA-Präsident Mohammed ben Sulayem freut sich über das rege Interesse der Hersteller: «Die Tatsache, dass ab 2026 sechs Power Unit-Hersteller in der Formel 1 antreten werden, ist ein Beweis für die Stärke der WM und das robuste technische Reglement, das von der FIA in enger Zusammenarbeit mit der Formel 1 und den Herstellern sorgfältig ausgearbeitet wurde.»

«Die Antriebseinheit steht an der Spitze der technologischen Innovation, durch die die Zukunft der Formel 1 nachhaltiger gemacht und gleichzeitig das Spektakel auf der Strecke bewahrt wird. Ich bin dankbar für das Vertrauen der weltweit führenden Automobilhersteller, das sie mit ihrem Engagement für die Formel 1 zum Ausdruck bringen», erklärt der Präsident des Autosport-Weltverbands.

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format