Nürburgring-Besitzer kauft deutschen Flughafen Hahn

Am Freitag hat die Agentur «dpa» berichtet, dass die Nürburgring-Besitzgesellschaft NR Holding um den Russen Viktor Charitonin den insolventen Flughafen Hahn gekauft hat. Der Deal ist aber noch nicht abgeschlossen.

Dass Viktor Charitonin insolvente Projekte in Deutschland auf Vordermann bringen kann, bewies der russische Milliardär bereits mit dem Nürburgring, an dessen Besitzgesellschaft NR Holding der medienscheue Oldtimer-Liebhaber die Mehrheit hält.

Der einst in finanzielle Schieflage geratene Traditionskurs in der Eifel floriert wieder, neben dem berühmten 24h-Rennen finden etwa Test- und Touristenfahrten, Firmen-Events und das Musikfestival «Rock am Ring» auf dem Gelände der früheren Formel-1-Strecke statt.

Der GP-Zirkus hatte zuletzt 2020 während der Corona-Saison 2020 seine Zelte am Nürburgring aufgeschlagen. Lewis Hamilton entschied das 41. Formel-1-Kräftemessen auf dem Nürburgring – und das 19. Rennen der Königsklasse, das auf dem GP-Kurs der Rennstrecke ausgetragen wurde – für sich. Max Verstappen und Daniel Ricciardo komplettierten das Podest.

Nun will Charitonin mit der NR Holding auch den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn übernehmen. Am Freitagabend bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende der NR Holding, Michael Lemler, gegenüber den Kollegen des SWR, dass ein entsprechender Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Der «Wochenspiegel» berichtete derweil, dass der Kaufpreis von rund 20 Millionen Euro bereits auf einem sogenannten Notaranderkonto überwiesen wurde.

Allerdings müssen noch einige Bedingungen erfüllt werden, damit der Deal auch abgeschlossen ist. So erklärte Lemler etwa dem SWR: «Ja, wir haben einen Vertrag geschlossen. Dieser steht jedoch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der am kommenden Dienstag stattfindenden Gläubigerversammlungen. Aktuell werden wir uns nicht weiter äussern.»

Auch muss das Bundeswirtschaftsministerium dem Kauf noch zustimmen, weil der frühere US-Militärflughafen, der über eine seltene Nachtflug-Genehmigung verfügt, als kritische Infrastruktur gilt. Charitonin gilt als Putin-Vertrauter, fällt aber nicht unter die Sanktionen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine beschlossen wurden.

