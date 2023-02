Champion Max Verstappen über Maulkorb: «Nicht nötig»

Die FIA hat unlängst entschieden, dass die Formel-1-Piloten nur noch nach Rücksprache und Bewilligung politische, religiöse oder persönliche Statements machen dürfen. Max Verstappen hält nicht viel davon.

Formel-1-Champion Max Verstappen gehört nicht zu jener Gruppe von Formel-1-Stars, die sich auf der GP-Bühne für eine besondere politische Angelegenheit stark machen. Dennoch kritisiert der Red Bull Racing-Star die neue Regel im Sportkodex, die den Piloten quasi einen Maulkorb verpasst.

Konkret dürfen die Fahrer nur noch nach schriftlichem Antrag und dem Okay der FIA politische, religiöse oder persönliche Statements abgeben, welche die Grundsätze der Neutralität der FIA verletzen. FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem stellte klar: «Ich glaube an den Sport, und Sport soll Brücken bauen. Was wir nicht wollen – dass die FIA zu einer Plattform für private Interessen wird.»

Bei den Piloten kommen die neuen Regeln nicht gut an. Auch Verstappen erklärte bei «Sky Sports F1»: «Jeder Mensch ist da anders, manche sind offener als andre, ich bin normalerweise nicht so offen, denn als Rennfahrer ist es schwierig, sich richtig zu engagieren und sicherzustellen, dass man alle Fakten kennt.»

«Aber ich glaube nicht, dass diese Regelung nötig ist, weil man auf diese Weise im Grunde dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr reden dürfen, und meiner Ansicht nach sollten das nicht sein. Natürlich werden einige Menschen mehr Statements machen als andere, dennoch ist diese Regel wohl etwas unnötig», fügte der 25-Jährige an.

