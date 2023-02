Sport und Talk: Formel-1-Saisonstart im Fokus

Bei der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» steht die Formel 1 im Fokus. ServusTV-Experte Philipp Eng wagt einen Ausblick auf die anstehende Saison.

Fahrzeugpräsentationen in der Formel 1 werden oft von pompösen Shows begleitet. Gespannt blickt die Weltöffentlichkeit auf die Enthüllung der frisch lackierten Boliden und versucht, von Piloten und Team-Verantwortlichen erste Erkenntnisse zu entlocken.

Auch wenn man sich technisch noch bedeckt hält, wird gerne eine alte Weisheit kolportiert: Ein Auto, das gut aussieht, ist auch meistens schnell. ServusTV-Experte Philipp Eng wirft am Montag, 6. Februar, in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ab 21.10 Uhr (in Deutschland und der Schweiz ab 23 Uhr) einen Blick auf die bereits gezeigten Boliden.

Der Rennfahrer spricht auch mit Moderator Andreas Gröbl über die anstehende Saison, in der Red Bull Racing-Star Max Verstappen seinen WM-Titel zum zweiten Mal in Folge verteidigen will – ein Kunststück, dass bisher nur wenigen GP-Stars gelang.

Neben der Formel 1 wird auch über die WM-Aussichten der österreichischen Ski-Stars in Frankreich gesprochen. Die Ausbeute der heimischen Nachwuchshoffnungen bei der alpinen Juniorenweltmeisterschaft in St. Anton erwies sich mit zwei Bronzenen als äusserst ernüchternd.

Umso offensiver formulierte Roswitha Stadlober die Zielvorgabe für die am Montag beginnenden Titelkämpfe in Courchevel und Méribel: Vier bis sechs Medaillen sollen es werden, so die Verbandspräsidentin. Nicole Schmidhofer, Michaela Dorfmeister, Michael Walchhofer und ÖSV-Nachwuchsleiter Jürgen Kriechbaum sind zu Besuch und reden über die ehrgeizige Zielvorgabe.

Moderation

Andreas Gröbl

Themen

Formel 1: Saison-Ausblick

Ski alpin: WM in Courchevel/Méribel

Gäste

Philipp Eng (ServusTV-Formel-1-Experte)

Nicole Schmidhofer (Weltmeisterin Super-G 2017)

Michaela Dorfmeister (Weltmeisterin Abfahrt 2001, Super-G 2003)

Michael Walchhofer (Weltmeister Abfahrt 2003)

Jürgen Kriechbaum (Sportlicher Nachwuchsleiter ÖSV)