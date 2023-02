Johnny Herbert über Vasseur: «Neuer Schwung»

Der frühere GP-Pilot Johnny Herbert ist überzeugt, dass der Wechsel an der Spitze des Ferrari-Teams dem Rennstall aus Maranello gut tut. Er verrät, was er vom neuen Teamchef Fred Vasseur erwartet.

Das Ferrari-Team hatte in der vergangenen Saison einen starken Start hingelegt, danach aber durch strategische Fehlentscheidungen, Fahrfehler der Piloten und Boxenstopp-Pannen zu viele Punkte verschenkt, um Red Bull Racing in der Konstrukteurswertung wirklich die Stirn bieten zu können. Nach der Saison trennten sich deshalb die Wege von Ferrari und Teamchef Mattia Binotto.

Der Italiener wurde durch Fred Vasseur ersetzt, der seit 2017 bei Sauber Motorsport und im Alfa Romeo Racing Team geschwungen hatte. Der Franzose bringt frischen Wind in den Rennstall aus Maranello, ist sich Johnny Herbert sicher. Der GP-Veteran erklärt bei «Total-Motorsport.com»: «Ferrari hat bei den Strategie-Fehlern oft behauptet, das Richtige gemacht zu haben. Es schien, als würden sie ihre Fehler nie akzeptieren.»

«Ich hoffe, dass jemand wie Fred dem Team helfen wird, richtig mit den Fehlern umzugehen. Manchmal muss man sie akzeptieren, und in dieser Hinsicht muss sich etwas verändern. Es wird dem Team nur helfen, wenn damit sichergestellt gestellt wird, dass jeder genau den Job macht, der von ihm erwartet wird», ergänzt der Brite.

«Manchmal braucht es Kritik, damit jeder eine Art Neustart hinlegt. Wenn man den Leuten stattdessen sagt, dass gute Arbeit geleistet wurde, könnten sie denken: ‚Okay, nun, ich werde weiterhin das tun, was ich bisher getan habe.‘ Das ist nicht gut genug und hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sich die Fehler im vergangenen Jahr gehäuft haben», sagt Herbert.

«Die Ankunft von Vasseur wird wohl neuen Schwung ins Ferrari-Team bringen. Hoffentlich wird es für das Team dadurch einfacher. Auf Charles Leclercs Schultern lastet viel Druck und ich denke, dass Fred in der Lage sein wird, ihm diese Last abzunehmen, damit er sein natürliches Talent entfalten und Rennen gewinnen kann. Das ist nur ein Detail, das dazu beitragen kann, dass der Fahrer die richtige Einstellung hat», erklärt der 58-Jährige.

