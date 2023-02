Martin Brundle über Startfeld: «24 Autos wären super»

Der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte Martin Brundle ist der Meinung, dass die Formel-1-WM noch mehr Teilnehmer haben sollte. Der Brite hätte gerne zwölf GP-Rennställe, die um den WM-Titel kämpfen.

In der Formel 1 treten aktuell zehn Teams mit je zwei Autos an, doch das könnte sich in Zukunft ändern. Denn am 2. Februar bestätigte der Autosport-Weltverband, dass ein Bewerbungsprozess für zwei weitere Rennställe eingeleitet wurde, die an der WM teilnehmen wollen. Frühester Zeitpunkt für den Einstieg ist die Saison 2025.

Für den früheren GP-Piloten Martin Brundle ist das eine gute Nachricht. Der TV-Experte erklärte bei «Sky Sports F1»: «Es geht bei der Vergrösserung des Formel-1-Feldes einerseits auch um die Logistik, andererseits aber auch um das Finanzielle. Es geht um die Frage, ob sie in der Startaufstellung, dem Fahrerlager und in der Boxengasse Platz haben werden.»

«Auch stellt sich die Frage, wie viele Autos wir im Startfeld haben sollten. Ich persönlich denke, dass 24 Autos super wären. Denn wir haben in diesem Jahr 29 Rennen – 23 Grands Prix und sechs Sprints, und die werden von 20 Autos ausgetragen. Meiner Meinung nach reicht das nicht wirklich», ergänzte der 63-jährige Brite.

Der bekannteste Anwärter für einen Formel-1-Einstieg ist Michael Andretti, Sohn der US-Rennlegende Mario Andretti. Er will mit General Motors und Cadillac in der Formel-1-WM mitmischen. Die Teamverantwortlichen der aktuellen WM-Teilnehmer haben bisher eher verhalten auf die Pläne von Andretti reagiert. Sie fürchten, dass ihre Preisgelder schrumpfen, wenn sich das Feld vergössert. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sprach davon, dass ein Neueinsteiger einen Mehrwert für die Formel 1 bringen müsse.

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format