Max Verstappen: Kein Problem mit anderen GP-Stars

Lewis Hamilton erklärte unlängst, er habe kein Problem mit Max Verstappen und er glaube, dass der Formel-1-Champion auch kein Problem mit ihm habe. Der Red Bull Racing-Star bestätigt: «Ich habe mit niemandem ein Problem.

Ein Blick in die sozialen Medien offenbart, dass sich die Fans von Max Verstappen und Lewis Hamilton teilweise heftige Wortgefechte liefern. Vor allem das Saisonende 2021, bei dem der Niederländer die Oberhand behielt, sorgt heute noch für hitzige Diskussionen bei den Anhängern der beiden Rennfahrer.

Zwischen Hamilton und Verstappen herrscht aber keine dicke Luft, wie der Mercedes-Pilot unlängst dem niederländischen Magazin «Formule 1 Magazine» verriet. «Die Leute sagen, dass Max und ich ein Problem miteinander haben», erklärte er im Gespräch.

«Aber ich respektiere ihn», stellte der siebenfache Weltmeister mit Blick auf den 25-jährigen Niederländer klar. Und der 38-jährige Brite betonte auch: «Max ist viel jünger als ich, vielleicht hat er deshalb ein Problem mit mir, aber ich bin mir da nicht sicher und ich gehe davon aus, dass es nicht so ist. Auch wenn ich natürlich nicht für ihn sprechen kann.»

Verstappen wurde im Rahmen der Teampräsentation von Red Bull Racing in New York darauf angesprochen und der zweifache Champion reagierte gelassen. «Ich habe mit niemandem ein Problem. In Abu Dhabi hatten wir ein gemeinsames Abendessen, und wir hatten zusammen viel Spass und eine gute Zeit, in dieser Hinsicht ist also alles okay», winkte der 35-fache GP-Sieger ab.

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format