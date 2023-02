Max Verstappen (Red Bull Racing): «Das ist mir egal»

​Champion Max Verstappen gibt vor dem Beginn der Wintertests zu, dass er seinen neuen Rennwagen vom Typ Red Bull Racing RB19 noch nicht gesehen hat. Und das ihm das auch nicht so wichtig ist.

Red Bull Racing hat sich am 3. Februar zur Formel-1-Saison 2023 vorgestellt, mit einer aufwändigen Veranstaltung in New York. Natürlich handelte es sich beim gezeigten Rennwagen nicht um jenen RB19, mit welchem Formel-1-Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden und der Mexikaner Sergio Pérez zu den Wintertests und dem WM-Auftakt in Bahrain antreten werden.

Nach der Präsentation sagt der 35-fache GP-Sieger Verstappen in einer Medienrunde: «Ehrlich gesagt, ich habe den neuen Wagen noch gar nicht gesehen. Ich habe mir lediglich erläutern lassen, wie viel Leistungsfähigkeit unsere Techniker gefunden haben, zudem wollte ich in der Simulation herausfinden, wie sich der Wagen anfühlt. Wie er aber aussieht, das ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass er schnell ist.»

Ähnliche Worte hatte der 25-Jährige gefunden, als die Formel 1 damals erste Studien zu den neuen Flügelautos veröffentlichte. Damals meinte Max: «Mir ist es einerlei, wie die kommenden Rennwagen aussieht; Hauptsache, wir können damit besser angreifen als zuvor.»





Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format