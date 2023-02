Daniel Ricciardo: «Ich will nichts erzwingen»

​Der achtfache GP -Sieger Daniel Ricciardo arbeitet 2023 als Test- und Ersatzfahrer für Red Bull Racing. Der 33-jährige Australier hat oft beteuert, er wolle 2024 wieder Formel 1 fahren. Aber das klingt heute anders.

McLaren beendete das Abkommen mit Daniel Ricciardo vorzeitig, der Australier hätte eigentlich bis Ende 2023 für die Engländer fahren sollen. Ohne Aussicht auf einen anderen Stammplatz kehrte der 33-Jährige in den Schoss der Red Bull-Familie zurück – als Test- und Ersatzfahrer neben Max Verstappen und Sergio Pérez.

Monatelang hat der achtfache GP-Sieger beteuert, das Ziel bestehe darin, 2024 wieder Grands Prix zu fahren, eine andere Rennkategorie käme für ihn nicht in Frage. Aber bei der Red Bull Racing-Präsentation in New York klingt das auf einmal anders.

Der Australier sagt über die Möglichkeit, dass wir ihn in einer anderen Rennserie erleben: «Also 2023 bestimmt nicht. Derzeit heisst es für mich noch immer – Formel 1 oder nichts. Wenn ich Zeit haben, dann werde ich eher mit Kumpels Dirt-Bikes fahren oder durch Amerika oder dergleichen. Ich will ein wenig Abenteuer erleben und unbeschwerter sein als in den letzten Jahren.»

Ricciardo gibt aber auch zu, dass er Klarheit über seine Zukunft finden will. «Ich werde nichts erzwingen, aber bis zum kommenden Sommer muss ich natürlich schon eine Vorstellung davon haben, was ich machen will.»

Daniel will in sich hineinhorchen. «Ich möchte herausfinden, wie ich darauf reagiere, wenn ich die Anderen fahren sehe. Versetze ich mich automatisch in ihre Position oder sehe ich das eher von aussen?»

Ricciardo schliesst nicht mehr aus, dass er seine Antennen auch in eine andere Richtung ausfahren könnte. «Ohne Formel 1 gönne ich mir eine Pause, dann sehen wir weiter.»



«Zunächst einmal geniesse ich ein wenig meine Auszeit. Die fühlt sich gut an. Zu dieser Zeit des Jahres wäre ich jetzt schon gut einen Monat im intensiven Training vor der neuen Saison. Nun aber kann ich mal ein wenig länger zu Hause bleiben und Zeit mit Freunden und Familie verbringen oder Dinge tun, die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind.»





Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format