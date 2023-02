Verrückt: GP-Renner am Mount Panorama Bathurst

​Red Bull-Fahrer Liam Lawson ist mit einem Formel-1-Rennwagen um den Mount Panorama-Kurs geflitzt, bekannt für das legendäre Tourenwagenrennen von Bathurst. Der Neuseeländer ist begeistert.

Im Rahmen der 12 Stunden von Bathurst ist der 20-jährige Liam Lawson mit einem Grand-Prix-Renner um den legendären Touren- und Sportwagenkurs am Mount Panorama geflitzt – zur Begeisterung der Fans. Neben dem Tourenwagenlauf Bathurst 1000 ist das 12-Stunden-Rennen der grösste Anlass auf der Strecke 200 Kilometer nordwestlich von Sydney.

Red Bull-Nachwuchsfahrer Lawson, der 2023 in der japanischen Super Formula antreten wird, ist hin und weg: «Das war rundweg verrückt. Ganz ehrlich – am Anfang war ich ein wenig vorsichtig, denn diese legendäre Bahn mit den markanten Höhenunterschieden ist auf den ersten Blick ziemlich einschüchternd.»

Aber der Formel-2-Gesamtdritte von 2022 legte seine Scheu bald ab. «Ab der zweiten Runde fühlte ich mich im Wagen recht wohl und konnte die Erfahrung in vollen Zügen geniessen.»

Liam sass in einem Red Bull Racing RB7-Renault aus dem Jahre 2011. «Das war etwas vom Coolsten, das ich je getan habe. Diese Strecke im GP-Renner im wörtlichen Sinne zu erfahren, das ist so durchgeknallt.»

«Ich war erstaunt, wie gut das Formel-1-Auto die ganzen Bodenunebenheiten verdaut. Der Wagen lag wirklich gut. Als ich aufwuchs, gehörten die Übertragungen aus Bathurst zum Fernsehen-Pflichtprogramm, ich habe mir kein Rennen entgehen lassen. Und dann auf diesem Kurs mit einem GP-Rennwagen zu fahren, das werde ich nie vergessen.»



