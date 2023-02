Logan Sargeant (Williams): In sehr grossen Schuhen

​Der 22-jährige Logan Sargeant aus Boca Raton (Florida) tritt kein leichtes Erbe an: US-amerikanische Rennfahrer haben sich in der Königsklasse in jüngerer Vergangenheit eher schwer getan.

Williams-GP-Neuling Logan Sargeant ist offiziell der 58. US-amerikanische Rennfahrer in der Formel-1-WM, aber die Statistik schliesst auch jene Piloten ein, die nur am Indy 500 teilnahmen, das jahrelang zur Formel-1-WM gehörte.

Sargeant ist der erste US-amerikanische Fahrer seit Alexander Rossi 2015, der Grands Prix fahren wird, und der erste US-amerikanische Stammfahrer seit Scott Speed 2007 bei Toro Rosso (heute AlphaTauri).

Die US-amerikanischen Fans müssen schon ganz schön lange auf Erfolgserlebnisse warten. Weder Speed noch Rossi konnten in der Formel 1 punkten, der letzte Amerikaner mit WM-Zählern war Michael Andretti in Monza 1993, also vor fast dreissig Jahren!

Der letzte Sieger aus den USA: Michaels Vater Mario Andretti in Zandvoort 1978, im gleichen Jahr wurde er Weltmeister.

Ganz besonders bei den US-amerikanischen WM-Läufen wird die Aufmerksamkeit für den jungen Sargeant 2023 enorm sein. Aber Logan bleibt gelassen: «Ich spüre keinen zusätzlichen Druck, weil ich als Amerikaner in die Formel 1 komme. Letztlich habe ich genauso hart gearbeitet, um mein Ziel zu erreichen, wie so mancher Pilot aus anderen Ländern auch.»

Logan selber sagt: «Ich habe wirklich alles getan, um mich so gründlich als möglich auf die Saison vorzubereiten. Manchmal denke ich schon fast, ich sei übervorbereitet. Ich bin austrainiert, ich war oft im Rennwagenwerk von Williams, ich habe alles Erdenkliche getan, um Leistung zu liefern. Dann kann ich die Fans aus Amerika stolz machen.»



«Der Winter hat sich länger angefühlt als sonst. Vielleicht liegt es daran, dass ich die Saison so herbeisehne. Ich gehe an meine Aufgaben heran mit der Einstellung – so viel als möglich lernen, anpassungsfähig bleiben, das Beste aus dem Rennwagen holen. Wenn mir das gelingt, dann können wir darauf aufbauen und mal sehen, wohin uns das führt.»



Zum Thema Druck meint der Floridianer: «Der grösste Druck kommt nicht aus den USA, den grössten Druck mache ich mir selber.»



Sargeant ist der zweite GP-Neuling im Feld neben McLaren-Fahrer Oscar Piastri und der dritte Fahrer, der vor seiner ersten vollen Saison in der Königsklasse steht neben Piastri und dem Niederländer Nyck de Vries (AlphaTauri).



Logan weiss: «Klar wird viel von mir verlangt, dessen bin ich mir bewusst. Aber man muss auch realistisch bleiben. Ich will nicht zu grosse Erwartungen schüren, sondern alles mal in Ruhe auf mich zukommen lassen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format