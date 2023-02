Valtteri Bottas (Alfa Romeo): Anders als bei Mercedes

​Der Finne Valtteri Bottas (33) hat seine erste Saison mit Alfa Romeo 2022 als WM-Zehnter abgeschlossen. Für 2023 hat sich der zehnfache GP-Sieger vorgenommen: «Ich war sehr in die Entwicklung eingebunden.»

Valtteri Bottas kam als WM-Zweiter von 2019 und 2020 zu Sauber, pardon, zu Alfa Romeo, Ende 2021 hatte er bei Mercedes-Benz keinen Platz mehr erhalten und wurde durch den jungen Engländer George Russell ersetzt.

Der zehnfache GP-Sieger Bottas lebte sich beim Schweizer Rennstall prächtig ein und wirkt erheblich entspannter als in den Jahren zuvor. Der 200-fache Grand-Prix-Teilnehmer gibt zu: «Früher hatte ich fast das Gefühl, dass ich keinen Spass haben darf! Aber seit ich mehr über mich selbst gelernt habe, mache ich viel mehr Dinge, auf die ich Lust habe, anstatt das zu tun, was ich denke, was ich tun sollte.»

Bottas wirkt erlöst vom gewaltigen Druck, bei Mercedes Lewis Hamilton die Stirn bieten zu müssen. Der Finne meint: «Ich will Dinge tun, die mir Energie schenken. Ein Teil davon ist, dass ich mich besser kennengelernt habe – ich bin vielleicht ein bisschen weniger streng mit mir selbst als früher.»

2022 begann für Bottas hervorragend: In den ersten neun Saisonrennen mit Alfa Romeo bis einschliesslich Kanada fuhr Valtteri sieben Mal in die Punkte, mit Rang 5 in Imola als Highlight. Dann aber kamen mehrere Faktoren zusammen: Mangelnde Standfestigkeit (oft wegen des Ferrari-Motors), Pech, Teams, die schneller entwickelten als Alfa. Ergebnis – keine Punkte in zehn Rennen, von England bis Texas.

Erst in Mexiko (10.) und Brasilien (9.) reichte es wieder für Top-Ten-Platzierungen, nach dem WM-Finale von Abu Dhabi stand Bottas mit 49 Punkten als WM-Zehnter da.

Für 2023 hat sich der Finne vorgenommen: «Wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen mussten, und ich bin zuversichtlich, dass wir einige Schwachpunkte ausgemerzt haben, um in der kommenden Saison stärker aufzutreten.»

«Ich kann es nicht erwarten, mit diesem Wagen auf die Bahn zu gehen. Auf den ersten Blick bin ich sehr angetan, ich finde das Auto bildschön.»



«Ich fand es spannend, an der Entwicklung teilzuhaben. Meine Rolle war ganz anders als in den Jahren zuvor. Ich fühlte mich mehr eingebunden. Wir haben die Arbeit am 2023er Auto sehr früh begonnen, und ich versuchte, meine Eindrücke so gut als möglich zu vermitteln. Ich bin auch oft in der Rennwagenfabrik. Ich wollte jedes Details des C43 wissen. Wir konnten die Balance des Autos in der vergangenen Saison verbessern, so muss das weitergehen.»



Bottas beginnt zu grinsen und sagt augenzwinkernd: «Wenn der Wagen schnell ist, dann habe ich sehr viel mit der Entwicklung zu tun gehabt. Wenn es nicht so gut läuft, dann sind die Techniker schuld.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format