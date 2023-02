Guanyu Zhou (Alfa Romeo): «Ich war total nervös»

​Als erster Chinese hat Guanyu Zhou 2022 eine Formel-1-Saison absolviert. Mit drei Punktefahrten wurde er WM-18. Vor seiner zweiten F1-Jahr sagt der 23-Jährige: «Ich muss konstanter werden.»

In China war das eine Sensation: Guanyu Zhou erhielt den Zuschlag, 2022 Alfa Romeo-Fahrer zu werden und seine erste Formel-1-Saison zu absolvieren. Der als Nachwuchspilot von Ferrari und Renault geförderte, inzwischen 23-Jährige aus Shanghai hat sich achtbar, wenn auch nicht berauschend aus der Affäre gezogen – drei Mal in den Top-Ten, mit Platz 8 in Montreal als Highlight, 18. Schlussrang in der Fahrer-WM.

Der grösste Erfolg von Zhou bestand darin, unverletzt zu bleiben: Die Bilder seines Überschlags in Silverstone gingen um die Welt, und es ist vor allem der Einführung des Kopfschutzes Halo und der widerstandsfähigen Überlebenszelle aus dem Sauber-Rennwagenwerk zu danken, dass der Asiate in England mit dem Schrecken davongekommen ist.

Zhou erinnert sich: «Ich rutschte eine ziemlich lange Zeit kopfüber auf dem Asphalt und merkte – das Auto wird nicht langsamer, also wird der Einschlag ziemlich übel sein. Ich versuchte, mich im Auto so klein als möglich zu machen. Ich versuchte, meine Hände und Arme so nahe am Körper zu halten wie möglich, damit sie beim kommenden Aufschlag nicht unkontrolliert herumgewirbelt werden.»

«Als der Wagen liegenblieb, wusste ich nicht, wo ich war. Ich spürte Flüssigkeit an meinem Bein, und mir war nicht klar – ist das mein Blut oder kommt das vom Auto? Der Motor lief noch immer! Also schaltete ich das Triebwerk aus. Meine grösste Angst war Feuer. Ich war mir noch immer nicht ganz bewusst, wie seltsam eingeklemmt mein Auto zwischen Leitschiene und Reifenstapel liegt, aber ich wusste: Wenn es zu brennen beginnt, dann wird es ganz schwierig, schnell aus dem Wagen zu kommen. Mir ist klar, dass ich riesiges Glück hatte. Ich habe am Sonntagabend gesagt, dass der Halo mein Leben gerettet hat, und dabei bleibe ich.»



Guanyu Zhou sagt vor seiner zweiten Saison mit Alfa Romeo: «Ich will 2023 konstanter Leistung bringen. Vor allem zu Beginn der vergangenen Saison war mein Speed in der Qualifikation nicht gut genug, das konnte ich im Laufe des Jahres verbessern. So muss es weitergehen.»



«Ich kannte 2022 auch noch nicht alle Strecken, das ist in der kommenden Saison natürlich anders. Auf diese Weise muss es mir möglich sein, mehr aus meinen Möglichkeiten zu machen.»



«Es hat gut getan, nach der Saison einige Zeit zuhause in Shanghai zu verbringen. Endlich konnte ich Familie und Freunde wieder uneingeschränkt treffen. Dann bin ich nach Europa zurückgekehrt, um mich auf die Saison vorzubereiten. Ich bin bereit.»



«Ganz ehrlich – 2022 als GP-Neuling war ich total nervös. Nun bin ich viel entspannter, denn ich habe die ganzen Abläufe verinnerlicht und kenne mich viel besser mit allem aus. Ich weiss, was mich erwartet.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format