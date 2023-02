Philipp Eng (ServusTV): Schwierig für Nico Hülkenberg

​Der Salzburger Philipp Eng, Formel-1-Experte von ServusTV, spricht über die Vorzeichen für die neue Saison, die Chancen der Fahrer und die unterschiedlichen Ansätze der Teams in der Präsentations-Phase.

Der Österreicher Philipp Eng war zu Gast in der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV. Der Salzburger BMW-Werksfahrer analysierte dabei auch die aktuelle Reihe der Team-Präsentationen. Der 32-jährige Salzburger warnt: «Da muss man vorsichtig sein. Mich würde es stark wundern, wenn das durchs Band schon jene Autos wären, die wir dann tatsächlich auf der Testbahn sehen werden. Die Teams versuchen immer bis zum letzten Moment, Geheimnisse für sich zu behalten. Die Fans müssen mit teils gewaltigen Veränderungen rechnen.»

Mittlerweile sind die Team- und Auto-Vorstellungen in der Formel 1 weniger spektakulär als vor 20 Jahren, als noch die Spice-Girls bei McLaren-Mercedes tanzten. Eng gibt zu bedenken: «Die Zeiten haben sich geändert. Die Königsklasse ist hochprofessionell geworden. Man lässt die Puppen jetzt nicht mehr so tanzen. Man konzentriert sich vielmehr darauf, das Auto schneller zu machen.»

Die Testeinschränkungen der Formel 1 sieht der ServusTV-Experte Eng kritisch: «Für mich ist das auf keinen Fall ideal. Wenn du ein etablierter Fahrer bist in einem Team wie Max Verstappen bei Red Bull Racing oder Lando Norris bei McLaren, dann okay. Aber wenn du neu zu einem Team kommst, zum Beispiel wie Nico Hülkenberg bei Haas, dann ist das für solch einen Piloten schwierig.»



Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format