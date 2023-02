Grand Prix von Las Vegas: Erlaubnis bis 2032 erteilt

​Zunächst war davon die Rede, dass die Formel 1 zunächst mal für drei Jahre nach Las Vegas zurückkehren würde. Der Bezirksrat von Clark County denkt weiträumiger – die Formel 1 hat Erlaubnis, bis 2032 zu bleiben!

Gross, grösser, Las Vegas: Am 18. November 2023 kehrt die Formel 1 in die Glitzer-Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada zurück. Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Die Formel 1 wird mit dem Rennen in Las Vegas ein Ausrufezeichen setzen. Wir glauben, wir sind das grösste Spektakel der Welt.»

Las Vegas wird 2023 das dritte Formel-1-Rennen in den USA, neben Miami (Florida) im Mai sowie Austin (Texas) im Oktober. Der 6,12-Kilometer-Kurs mit Schwerpunkt Las Vegas Strip umfasst 17 Kurven, drei Geraden, zwei DRS-Zonen und erlaubt Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 340 km/h.

Die Formel 1 lässt sich Las Vegas Einiges kosten: Für rund 240 Millionen Dollar ist Land gekauft worden, um eine Boxenanlage und Gäste-Bereiche zu bauen. Liberty Media-Chef Greg Maffei: «Die Formel 1 boomt in den USA, diesen Schwung wollen wir nutzen.»

Zunächst war davon die Rede, dass die zuständige Behörde, die Clark County Commission, den WM-Lauf für drei Jahre bewilligt, also 2023, 2024 und 2025. Nun hat sich der Bezirksrat anders entschieden: Die Formel 1 hat die Erlaubnis erhalten, zehn Jahre lang auf dem legendären Las Vegas Strip zu fahren, also bis einschliesslich 2032.

Bezirksrat James Gibson: «Wir sehen das als Langzeit-Projekt. Dazu haben wir nun den Weg geebnet. Ich bin sicher, in den kommenden Jahren wird sich zeigen, welchen Wert diese Veranstaltung für die Stadt hat. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass die Formel so lange bleibt wie sie will.»



Der Rat hat auch die entsprechenden Strassensperren im Bereich des neuen Kurses bewilligt, und zwar mit Betonung auf den Termin zum US-amerikanischen Erntedankfest. Der Termin im November wird also auf längere Zeit bleiben.



Die Organisatoren von Las Vegas möchten in Sachen Glamour neue Massstäbe setzen. Dazu gehört ein Alleinstellungs-Merkmal wie der Rennstart am Samstag-Abend um 22.00 Uhr; denn von Anfang an war klar – Las Vegas kann nichts Anderes als ein Nachtrennen sein.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format