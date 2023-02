FIA-Chef Ben Sulayem gibt Formel-1-Tagesgeschäft auf

​FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem (61) hat sich seit seinem Amts-Antritt kontrovers zu verschiedenen Formel-1-Belangen geäussert. Nun gibt er das F1-Tagesgeschäft an Nikolas Tombazis ab.

Im Dezember 2021 ist Mohammed Ben Sulayem aus dem Vereinigten Arabischen Emiraten vom Autosport-Weltverband FIA zum neuen Präsidenten gewählt worden, als Nachfolger des Franzosen Jean Todt. Seither ist die Amtsführung des 61-jährigen aus Dubai nicht unumstritten.

Ben Sulayem meldete sich mit merkwürdigen Äusserungen über die Rolle der modernen Formel-1-Fahrer zu Wort, stellte vor kurzem in den Raum, der Wert des Sports werde künstlich aufgebläht, die neue Formulierung des Sport-Kodex der FIA gibt viel zu reden, und auch sonst konnte durchaus der Eindruck entstehen – der Chef meldet sich etwas zu oft zu Wort, auch ohne Not. Sich gerade in kommerzielle Belange einzumischen, wo doch die FIA diese Rechte abgetreten hat, wirkte Kompetenz-überschreitend und irritierend.

Auch die Diskussion um ein mögliches elftes und zwölftes GP-Team erzeugte Unmut. Formel-1-CEO Stefano Domenicali und einige GP-Teamchefs gaben zu bedenken, dass ein weiterer Rennstall für die Königsklasse einen Mehrwert bieten müsse, Ben Sulayem hat einen entsprechenden Bewerbungsprozess eingeleitet und sprach sehr wohlwollende von Bewerber Michael Andretti.

Nun sind die Rennställe darüber informiert worden, dass Mohammed Ben Sulayem das Formel-1-Tagesgeschäft an den Griechen Nikolas Tombazis abgibt. Der frühere Chefdesigner von Ferrari steht der Einsitzer-Kommission der FIA vor, ist also seitens FIA für den kompletten Bereich Formelsport zuständig; ab sofort ist der 54-jährige Athener auch erster Ansprechpartner der GP-Teams.

Natürlich hat dieser Schritt von Ben Sulayem gemäss FIA nichts mit Kritik an seiner Amtsführung zu tun. Ein Sprecher des Autosport-Weltverbands betont vielmehr, ins zweite Glied zurückzutreten, das sei von Anfang an so geplant und auch in Mohammed Ben Sulayems Manifest zur Präsidentschaft so festgelegt worden. «Der Präsident muss sich um zahlreiche Belange in Sachen Mobilität und Sport kümmern, dieser Schritt gehört zur Umstrukturierung der Formel-1-Abteilung.»

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format