Oscar Piastri (McLaren): Zerreissprobe Lando Norris

​Der Österreicher Philipp Eng, Formel-1-Experte von ServusTV, schätzt das heikle Duell der jungen Oscar Piastri und Lando Norris bei McLaren ein. Und er spricht über den F1-Boom in den USA.

Philipp Eng hat sich vor kurzem in Amerika davon überzeugen können: Racing ist dort wieder total angesagt. Als BMW-Werksfahrer trat der Salzburger beim Langstreckenklassiker von Daytona an, «das war der Wahnsinn», so Eng in der Sendung Sport und Talk aus dem Hangar-7 von ServusTV. «Wir hatten an die 100.000 Fans, und das bei einem 24-Stunden-Rennen. Es ist gut zu merken, wie der Motorsport generell im Moment boomt und die Formel 1 ganz besonders.»

Eng traf in Florida jenen Piloten, von dem viele glaubten, er würde 2023 der nächste Formel-1-Fahrer aus den USA: IndyCar-Ass Colton Herta. Eng, F1-Experte von ServusTV: «Für mich ist das eines der grössten Talente. Er ist in unserem LMS-Auto in Daytona nicht viel zum Fahren gekommen, hat aber gezeigt, dass er sofort mit dabei ist. Er setzt sich ins Auto, fährt unbeschwert und macht sich keinen Kopf.»

Die Formel-1-Hoffnungen von Herta scheiterten an den strengen Regeln zur Erlangung der Superlizenz, also des Führerscheins für GP-Fahrer. Ein anderer Fahrer hat diese Hürde überwunden. Eng weiter: «Jetzt haben wir einen anderen amerikanischen Rookie, nämlich Logan Sargeant bei Williams. Es wird sehr spannend sein zu sehen, wie er sich entwickelt.»

Viel Aufmerksamkeit wird es auch für den zweiten GP-Neuling im Feld geben, für den Australier Oscar Piastri. Philipp Eng sagt über den 21-Jährigen: «Piastri erhält sehr viel Vorschusslorbeeren. Und wenn ich mir ansehe, wie er durch die Nachwuchs-Serien gefahren ist, wie ein heisses Messer durch die Butter, dann hat der schon was auf dem Kasten.»



Viele aus der Vollgasbranche sind sich einig: Der nächste neue GP-Sieger aus Australien wird Oscar Piastri heissen. Der junge Piastri hat in drei aufeinanderfolgenden Jahren in drei verschiedenen Formel-Kategorien auf Anhieb den Titel geholt – 2019 den Formel Renault Eurocup, 2020 die Formel-3-Meisterschaft, 2021 dann den Sieg in der Formel 2. Ein Expresszug Richtung Königsklasse!



Eng erkennt jetzt aber für den Rookie eine Zerreissprobe: «Der mentale Druck ist enorm. Alle reden von ihm. Jetzt muss er Stärke zeigen. Denn nun bekommt er es bei McLaren mit Lando Norris zu tun, das ist ein sicherer Wert, der Engländer fährt konstant auf hohem Niveau. Die Ausgangslage sehe ich so – wenn sich Piastri gleich im ersten Jahr gegen Norris behaupten kann, dann weiss jeder, aus welchem Holz Oscar geschnitzt ist. Wenn es gegen Norris nicht so gut laufen sollte, dann wird es für Piastri schwierig werden, seinen tollen Ruf aufrecht zu erhalten.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format