Charles Leclerc im Ferrari von Michael Schumacher!

​«Was für ein Tag!» twitterte GP-Sieger Charles Leclerc. Der 25-jährige Monegasse hatte die Gelegenheit, Michael Schumachers Ferrari F2003-GA zu fahren – und hat Bordkamera-Aufnahmen davon veröffentlicht.

Ferrari-Werksfahrer Charles Leclerc hat vor kurzem ein legendäres Formel-1-Auto fahren dürfen – jenen Ferrari F2003-GA, mit welchem Michael Schumacher vor zwanzig Jahren zu seinem sechsten WM-Titel stürmte. Das Auto war damals nach dem verstorbenen Unternehmer Gianni Agnelli benannt worden.

Der fünffache GP-Sieger Leclerc twittert einen Film mit Bordkamera-Aufnahmen und hat dazu geschrieben: «Was für ein Tag!» Auf Instagram meldete er sich so zu Wort: «Ein unglaublicher Tag, als ich dieses 2003er Biest in Abu Dhabi fahren durfte.» Leclerc pfefferte den Wagen mit herrlich heulendem V10-Saugmotor um den Yas Marina Circuit von Abu Dhabi, dies im Rahmen der Winter Challenge von Ferrari Racing Days.

Mit dem Modell F2003-GA gewann Ferrari bei zwölf Einsätzen (die Saison wurde mit dem F2002B begonnen) sieben Mal, die Italiener wurden mit dem Auto aus der Feder von Ross Brawn und Rory Byrne Sieger im Konstrukteurs-Pokal.

Der nächste Ferrari, den Leclerc bewegen wird, ist sein 2023er GP-Rennwagen vom Typ SF-23, der am 14. Februar in Maranello vorgestellt und dann auf der Hausbahn Fiorano einem ersten Funktionstest unterzogen wird.





