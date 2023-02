Traum Formel 1 lebt: Sophia Flörsch wieder im F3-Auto

​2021 und 2022 hat Sophia Flörsch Langstreckenrennen bestritten und fuhr in der DTM. Die 22-Jährige wollte aber immer in den Formelsport zurückkehren. Sie hat ihren F1-Traum nicht aufgegeben.

Ihr Traum von der Formel-1-Karriere lebt: Die Deutsche Sophia Flörsch kehrt in den Formelsport zurück und wird in der kommenden Saison in der Formel 3 für das Team PHM Racing by Charouz an den Start gehen. Letztmals war die 22-Jährige aus Grünwald vor drei Jahren in der Formel 3 unterwegs, damals für Campos Racing, sie konnte als bestes Ergebnis einen zwölften Rang in Monza erringen und wurde in der Meisterschaft punktelose 29.

In den vergangenen zwei Jahren hat die Bayerin Langstreckenrennen gefahren und war in der DTM unterwegs, hatte aber immer betont, dass sie in den Einsitzer zurückkehren wolle. 2021 fuhr sie für Team Abt in der DTM (18. Gesamtrang), dazu Einsätze in der LMP2-Langstrecken-WM (13.), 2021 und 2022 trat sie mit Algarve Pro Racing in den European Le Mans Series an (13.).

«Ich bin wirklich aufgeregt und sehr glücklich, mit PHM Racing by Charouz in die FIA Formel 3 zurückzukehren. Mein Ziel war es schon immer, mit den Besten der Besten zu fahren. Seit Beginn meiner Karriere arbeite ich mit meinem Team im Hintergrund jeden Tag sehr hart auf dieses Ziel hin», so Flörsch zu ihrer Rückkehr in den Monoposto.»

Die Formel-3-Saison 2023 wird im Rahmen des Formel-1-Auftakts in Bahrain beginnen, mit einem Sprint am Samstag (4. März) und dem Hauptrennen am Sonntag vor dem Grand Prix (5. März). Es sind zehn Rennwochenenden zu je zwei Rennen geplant.

Sophia Flörsch ist in dieser F3-Saison der einzige Wettbewerber in der Formel 3 aus Deutschland.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format