AlphaTauri: Team-Präsentation zur späten Stunde

Rookie Nyck de Vries ist bereits in New York...

Wie das Schwesternteam Red Bull Racing lässt auch AlphaTauri die Hüllen in New York fallen und präsentiert die Lackierung des neuen GP-Fahrzeugs von Yuki Tsunoda und Nyck de Vries.

Die Formel-1-Fans kommen am heutigen Samstag in den Genuss der fünften Team-Präsentation, denn acht Tage nach Red Bull Racing Team fällt auch beim AlphaTauri Team der Startschuss für die anstehende Saison. Wie das Schwesternteam wird auch der Rennstall aus Faenza die neue Lackierung des 2023er-Renners in New York enthüllen, deshalb müssen sich die Fans gedulden.

Denn weil die Präsentation im Lincoln Center um 17.30 Uhr Ortszeit beginnt, findet sie in unserer Zeitzone erst um 22.30 Uhr statt. Das Spektakel findet im Rahmen der New York Fashion Week statt, was angesichts des Sponsors und Namensgebers Sinn macht: AlphaTauri ist ein von Red Bull im Jahr 2016 gegründetes Mode-Label.

Der Name AlphaTauri verweist übrigens – passend zu Red Bull – auf den hellsten Stern im Sternbild des Stiers (Taurus). Er liegt im Auge des Stiers und steht für den Fokus auf Präzision und Perfektion.

Sowohl Yuki Tsunoda als auch Neuzugang Nyck de Vries werden bei der Präsentation dabei sein, sie werden den AT04-Look enthüllen. Dieser wird neuerdings auch das Logo des polnischen Unternehmens Orlen enthalten wird, da der Mineralöl-Veredeler und Tankstellenbetreiber, der seit 2020 ein Partner des Alfa Romeo Teams war, die Fronten gewechselt hat.

Die Präsentation können die Fans auf dem YouTube-Kanal des Teams und auf der Red Bull-Website live mitverfolgen.