Simone Resta (Haas): «Ein guter Schritt nach vorne»

Haas-Technikchef Simone Resta blickt auf die Saison 2022 zurück und erklärt, wie das Team die Erkenntnisse des letzten Jahres in die Entwicklung des 2023er-Autos einfliessen liess.

Das Haas-Team hat die Streckenpremiere des diesjährigen GP-Renners von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen am Samstag absolviert, nun blickt die Mannschaft des US-Rennstalls voller Hoffnung auf die dreitägigen Vorsaison-Testfahrten in Bahrain, die am 23. Februar starten. Technikchef Simone Resta ist sich sicher, dass der VF-23, wie das neue Formel-1-Fahrzeug von Haas heisst, eine Verbesserung zu seinem Vorgänger darstellt.

Der Italiener erklärt: «Wir haben viele Lehren aus dem vergangenen Jahr gezogen und ich denke, wir konnten alle Erkenntnisse bei der Entwicklung des VF-23 umsetzen. Auf einigen Strecken hatten wir eine ziemlich gute Performance, auf anderen Kursen lief es nicht so rund. Und wir kämpften wie viele andere Teams auch mit dem Porpoising.» Das Hüpfen auf den Geraden konnte man verbessern, verrät der Ingenieur.

«Insgesamt haben wir alle Informationen gesammelt, eine Prioritätenliste erstellt und sichergestellt, dass unser neues Projekt in allen Bereichen eine Verbesserung darstellt», fügt Resta selbstbewusst an. Denn dass sein Team mit dem achten Platz in der Konstrukteurswertung ein deutlich besseres Ergebnis als im Jahr zuvor erzielte – 2021 schloss Haas auf dem zehnten Platz der Team-Tabelle ab – hat das Entwicklungsbudget vergrössert.

«Wir versuchen natürlich immer, besser als zuvor abzuschneiden, aber ich denke, der achte Platz war ein guter Schritt nach vorne. Das verschafft uns natürlich mehr Mittel und wir versuchen natürlich immer, das Beste aus den Investitionen zu machen, um einen weiteren Fortschritt zu erzielen. Und eines der Ziele lautet, bei der Weiterentwicklung stärker zu sein», erklärt Resta.

Auf die Frage nach den Update-Plänen reagiert der 52-Jährige ausweichend. «Ich will ja niemandem die Überraschung verderben. Wir werden sicherlich ein stärkeres Update-Programm haben als im vergangenen Jahr. Aber noch stehen wir ganz am Anfang. Wir haben gerade erst das Auto definiert, mit dem wir loslegen, und das Team arbeitet daran. Wir haben unseren Plan, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, was wir wann tun werden.»

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format