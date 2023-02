Alonso über Michael Schumacher: «Meist unschlagbar»

Fernando Alonso hat in seiner Karriere viele harte Duelle gegen Michael Schumacher ausgefochten. Über den siebenfachen Weltmeister sagt der Asturier: «Michael hatte keine schlechten Tage.»

Nachdem Michael Schumacher in den Jahren 2000 bis 2004 dominiert hatte, schaffte es ein gewisser Fernando Alonso, den siebenfachen Weltmeister zu besiegen. Der damalige Renault-Pilot holte sich in den Jahren 2005 und 2006 zwei WM-Titel, und 14 seiner 32 Siege. Dabei hatte er kein leichtes Spiel, wie er rückblickend gesteht.

In einem Interview mit dem Team schwärmt er über seinen früheren Rivalen: «Michael hatte keine schlechten Tage. Er hat nie unterdurchschnittliche Leistungen erbracht. Das hat mich am meisten beeindruckt, als ich in die Formel 1 kam und besonders, als ich mit ihm um den WM-Titel kämpfte.»

Dass ein Gegner konstant Spitzenleistungen abrufen konnte, war neu für den heute 41-Jährigen: «In meiner ganzen Karriere und in verschiedenen Kategorien, hatten meine Konkurrenten einige schlechte Tage, und das waren die Tage, an denen man profitieren konnte – man holte viel mehr Punkte als sie.»

«Mit Michael ist das nicht passiert. Er und Ferrari waren fast immer unschlagbar. Und selbst wenn sie das Auto, die Reifen oder was auch immer nicht im richtigen Fenster hatten, wurde Michael immer noch Zweiter oder Dritter», erklärt der Spanier.

«Selbst nach einem schlechten freien Training oder einem schlechten Qualifying stand Michael am Sonntag immer noch auf dem Podium. Er hatte diese Hartnäckigkeit, diese Bereitschaft, jede Gelegenheit zu nutzen - um den Schaden an den schlechten Tagen zu minimieren und die guten Tage zu maximieren. Seine Entschlossenheit war herausragend», sagt Alonso über den Deutschen.

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format