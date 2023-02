Williams in Silverstone: Erste Fotos des Modells FW45

Albon macht sich in Silverstone an die Arbeit

​Am 6. Februar hat Williams gezeigt, in welcher Bemalung die Rennwagen von Alex Albon und Logan Sargeant 2023 auf die Bahn gehen. Nun ist das Modell FW45 enthüllt, Williams testet damit in Silverstone.

Ganz schön was los heute in der Formel 1: Williams führt mit dem Modell FW45 einen ersten Funktionstest in Silverstone durch, zuvor hat der drittälteste GP-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) erste Bilder des Autos veröffentlicht. Am 6. Februar hatten die Briten lediglich die Lackierung enthüllt, dies auf einem Vorjahreswagen.

Um 18.00 Uhr europäischer Winterzeit wird dann McLaren den Rennwagen des Typs MCL60 von Lando Norris und Oscar Piastri präsentieren, um 20.00 ist die Reihe an Aston Martin mit dem Auto von Fernando Alonso und Lance Stroll, mit dem AMR23.

Dave Robson, bei Williams verantwortlich für die Fahrzeugentwicklung, hatte es schon angekündigt: «Unser 2023er Auto basiert auf jenem Update, das wir im vergangenen Jahr am Silverstone-Wochenende auf die Bahn gebracht haben. Der Seitenkasten-Bereich wird die sichtbar grösste Veränderung am Wagen sein.»

Bei dieser Evolution orientiert sich Williams an den Besten – an Red Bull Racing und an Ferrari. An den 2022er Renner der Italiener erinnert der Anfangsbereich der Seitenkästen und die obere Seite der Side-Pods, die Form der Seitenkästen zum Heck hin sind eher à la RBR geformt.

Gemäss Dave Robson soll der Wagen, gemessen am Vorgängermodell, mehr Abtrieb aufbauen. Williams war 2022 in Sachen Top-Speed gut und auch in schnellen Bögen, in langsamen Kurven hingegen schwächelte der Wagen.



Die ersten Runden im neuen Williams FW45-Mercedes legte in Silverstone der Thai-Brite Alexander Albon zurück.





Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format