McLaren: Der MCL60 für Lando Norris und Oscar Piastri

​Der englische Traditionsrennstall McLaren hat im Rennwagenwerk von Woking das 2023er Auto von Lando Norris und Oscar Piastri enthüllt. Der Modellname MCL60 ist ein Knicks vor Firmengründer Bruce McLaren.

McLaren, das zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Team, hinter Ferrari: Mit McLaren verbinden die Fans Namen wie Firmengründer Bruce McLaren, wie Denny Hulme, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen und Lewis Hamilton. McLaren hat 183 Formel-1-WM-Läufe gewonnen, zuletzt 2021 mit Daniel Ricciardo in Monza, und das neue Modell MCL60 soll ein weiterer Meilenstein werden, um eines Tages wieder regelmässig um Siege und damit um den Titel mitreden zu können.

McLaren befindet sich noch immer in einer Übergangs- und Aufbauphase: Teamchef Andreas Seidl (heute CEO von Sauber) hat wichtige Grundlagenarbeit geleistet, die Strukturen entkrustet, Abläufe optimiert, einen neuen Windkanal aufgegleist.

2021 belegten die Papaya-Orange-farbenen Renner im Konstrukteurs-Pokal den dritten Schlussrang, die beste Platzierung seit 2012, mit dem neuen McLren MCL60 (für 60 Jahre Firmengründung von Bruce McLaren), aus der Feder von James Key, sollen der Engländer Lando Norris und der Australier Oscar Piastri die Top-Teams ärgern und in der WM mindestens den vierten Platz erreichen.

McLaren-CEO Zak Brown: «Wir haben ein aufregendes Fahrer-Duo, mit unserem Lando, der vor Selbstvertrauen strotzt, und mit Oscar, einem der besten Neulinge im Motorsport der letzten Jahre.»

Der 51-jährige Kalifornier weiter: «Wir haben uns im vergangenen Jahr nicht leicht getan. Aber wir haben sehr viel gelernt, das wollen wir in der kommenden Saison umsetzen. Wir freuen uns auch über eine neue Phase mit Andrea Stella als Teamchef.»

«Wir sind stolz auf unsere Herkunft und 60 Jahre McLaren-Rennstall. Wir fanden, dieses Jubiläum ist eine hervorragende Gelegenheit, um unsere reiche Historie dank Bruce McLaren zu ehren. Wir werden das ganze Jahr über verschiedene Feierlichkeiten durchführen, mehr dazu später.»



«Wir glauben, wir haben alle Zutaten beisammen für eine erfolgreiche Saison. Unser Ziel ist einfach: Aus jedem Rennen das Beste schöpfen und die Fans stolz machen.»



«Und wir denken natürlich über 2023 hinaus, etwa mit dem neuen Windkanal. Das wird dem Team ein weiteres tolles Werkzeug in die Hände geben. McLaren steht vor einer grossen Zukunft.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella: «700 Fachleute haben an diesem neuen Wagen gearbeitet, unter der technischen Leistung von James Key. Sie dürfen auf ihre Arbeit stolz sein. Wir wollen im Feld wieder vorrücken, wir wissen, dass wir dazu alle Voraussetzungen haben.»





Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format