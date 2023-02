Lando Norris (McLaren): «Den Glauben nie verloren»

​Viele Formel-1-Experten halten ihn für den nächsten GP-Sieger, mit dem Potenzial zum Weltmeister: Lando Norris, 23 Jahre jung, WM-Siebter 2022. Was sich Norris für die kommende Saison vorgenommen hat.

Sechs Podestplätze hat Lando Norris in der Königsklasse bereits erobert, aber mit dem obersten Absatz auf dem Siegertreppchen hat es noch nicht geklappt: Bei der stärksten Leistung von McLaren, 2021 in Monza, stand Norris’ ausgerechnet sein McLaren-Stallgefährte Daniel Ricciardo vor der Sonne.

Der 23-Jährige aus Bristol sagt bei der Präsentation des 2023er McLaren MCL60: «Ich stehe vor meiner fünften Formel-1-Saison, und ich will den Schwung von 2022 ins neue Jahr mitnehmen. Ich habe mich der neuen Flügelauto-Generation gut angepasst, auf dieser Arbeit will ich aufbauen.»

Teamchef Andrea Stella über Lando Norris: «Lando ist nun schon einige Jahre bei uns und hat 2022 Leader-Qualitäten bewiesen. Er und Oscar bilden ein bärenstarkes Fahrergespann.»

Norris weiter: «Die Winterpause hat gut getan, um die Batterien aufzuladen, aber nun bin ich heiss darauf, wieder auf die Bahn zu gehen. Ich finde, das neue Auto sieht fabelhaft aus, eine Evolution des letztjährigen Autos. Damit wollen wir so viele gute Ergebnisse wie möglich erkämpfen. Wir wollen uns wieder am vorderen Ende des Mittelfelds behaupten, das haben wir im vergangenen Jahr nicht geschafft. Und wir wollen dich im Windschatten der drei Top-Teams sein. Das halte ich für ein realistisches Ziel.»

«Die letzten Jahre sind wie im Flug vergangen mit McLaren, aber ich kann es nicht erwarten, ein weiteres Kapitel zu schreiben. Ich glaube fest daran, dass dieses Team eines Tages wieder Weltmeister werden kann. Diesen Glauben habe ich keinen Moment verloren, auch wenn ich gewiss nicht der geduldigste Mensch bin.»



«Ich freue mich auf so viele Ort in diesem Jahr: Silverstone ist natürlich mein Highlight als Heimrennen, und ich glaube, Las Vegas wird ein Knaller-Grand Prix für alle.»







Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format