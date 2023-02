Felipe Massa über Ferrari: «Druck auf Vasseur enorm»

​Der Brasilianer Felipe Massa (41) ist von 2006 bis 2013 für Ferrari gefahren, er hat elf Grands Prix gewonnen und wurde WM-Zweiter 2008. Er weiss genau, welche Aufgabe auf Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wartet.

Am 14. Februar hat Ferrari den neuen Rennwagen des Typs SF-23 für Charles Leclerc und Carlos Sainz präsentiert. Damit wollen die Italiener den ersten Fahrer-WM-Titel seit 2007 und Kimi Räikkönen einfahren. Damals an der Seite des «Iceman»: Felipe Massa. Ein Jahr später schrammte Felipe knapp am Titel vorbei, Ferrari eroberte vorderhand letztmals den Sieg im Konstrukteurs-Pokal.

Nun ruhen die Hoffnungen der Tifosi auf dem neuen Teamchef Fred Vasseur (früher bei Alfa Romeo). Der 269-fache GP-Teilnehmer Felipe Massa sagt bei den Kollegen der Gazzetta dello Sport: «Jeder lobt Fred in den höchsten Tönen. Er hat eine überaus erfolgreiche Karrriere gezeigt, und er hat bewiesen, dass er einen Formel-1-Rennstall leiten kann. Aber Ferrari zu führen, das ist etwas ganz Anderes. Das ist auch für ihn eine ziemlich grosse Schuhnummer.»

Der Südamerikaner sagt weiter: «Der Druck auf Vasseur ist enorm. Und die Zeit arbeitet gegen ihn, weil so viele Jahre seit den letzten Titeln vergangen sind. Was mir Hoffnung macht – Fred entscheidet sehr rational, und das ist gut für Ferrari, wo in der Vergangenheit oft eine gewisse Unentschlossenheit herrschte.»

«Wenn wir zurückblicken, dann hat als Teamchef bei Ferrari Jean Todt den besten Job gemacht, auch er ein Franzose. Aber selbst Todt brauchte sieben Jahre, um alles auf die Reihe zu bekommen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format