Erste Fotos: Mercedes W14 von Hamilton und Russell

Mercedes kehrt zum Look in Schwarz zurück

​Mercedes-Benz zeigt den neuen Rennwagen von Lewis Hamilton und George Russell: Mit dem Modell W14 sollen die beiden Engländer 2023 auf Augenhöhe mit Red Bull Racing und mit Ferrari fahren.

Wer hätte das vor der GP-Saison 2022 gedacht? Mercedes-Benz, als Konstrukteur in der Formel-1-WM seit Einführung der Turbohybrid-Motoren ungeschlagen, konnte im ersten Jahr der neuen Flügelauto-Generation 2022 nur ein Rennen gewinnen; den zweitletzten WM-Lauf in Brasilien, mit George Russell. Superstar Lewis Hamilton blieb erstmals überhaupt in seiner Karriere als Autorennfahrer sieglos.

Der Mercedes W13 erwies sich als schwierig abzustimmen, das Problem mit Bouncing, dieser Hüpfbewegung des Autos unter aerodynamischer Last auf den Geraden, konnte nie komplett gelöst werden. Lewis Hamilton stöhnte nach dem Rennen in Baku: «Noch nie hatte ich in einem Auto solche Schmerzen.»

Im Grunde zeichneten sich nach der Einführung der neuen Flügelauto-Generation in Sachen Seitenkästen drei Lösungswege ab: jener von Red Bull Racing, jener von Ferrari, mit der von den Italienern liebevoll «Badewanne» genannten Delle, ab Ungarn von Haas übernommen, sowie die Ultrakompakt-Variante von Mercedes-Benz.

Der Silberpfeil W13 lief standfest, aber die Aerodynamik des Autos von Lewis Hamilton und George Russell musste hinterfragt werden.



Spannende Frage daher vor der Präsentation des W14: Würde Mercedes am konzeptionellen Weg festhalten? Eine erste Antwort haben wir an diesem 15. Februar erhalten: Bei der Präsentation des in Schwarz gehaltenen Autos in Silverstone wird klar – Mercedes geht einen Mittelweg zwischen der extremen Lösung von 2022 und den Ansätzen der Konkurrenz.



Toto Wolff kurz nach Enthüllung des neuen Rennwagens: «Ich hoffe, das Auto ist so schnell wie es aussieht. Wir wiederholen ein wenig die Historie der Silberpfeile, als damals die weisse Farbe von den Mercedes geholt wurde, um das Auto leichter zu machen. Dieses Mal ist es das Gleiche, und es fühlte sich richtig an, wieder zum schwarzen Look unserer erfolgreichen Jahre zurückzukehren.»



São Paulo-GP-Sieger George Russell, der an diesem 15. Februar 25 Jahre alt wird: «Wir haben im Laufe der Saison 2022 grosse Fortschritte erzielt. Ich bin nicht der Ansicht, dass die Form der Seitenkästen unser Problem waren. Wir konzentrierten uns auf andere Aspekte. Ich wusste – wenn wir es schaffen, dass der Wagen weniger hüpft, dann ist schon sehr viel getan. Denn wir hatten selbst beim Saisonfinale von Abu Dhabi mit Porpoising zu kämpfen. Ich hoffe, wir machen einen Schritt nach vorne. Mercedes ist in der Formel 1, um zu gewinnen.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir verstehen inzwischen besser, welche Probleme wir mit dem Auto hatten. Wir wussten: Wenn wir in der Lage sind, diese Faktoren in den Griff zu bekommen und in der Winterpause die entsprechenden Lösungen finden, dann können wir eine gute Ausgangslage schaffen, um die Weiterentwicklung voranzutreiben und 2023 konkurrenzfähiger zu sein.»



Lewis Hamilton: «Nach einer gewissen Weile vermisst du das Fahren, das geht mir nach all den Jahren noch immer so. Ich kann die Saison nicht erwarten. Die Energie in diesem Rennstall treibt mich an, mein inneres Feuer ist nie erloschen, ich brenne für den Sport, und ich glaube, ich lerne noch immer dazu.»



Ersatzfahrer Mick Schumacher: «Ich werde alles tun, um Lewis und George zu unterstützen, vor allem aber habe ich die Möglichkeit, hier ganz viel zu lernen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format