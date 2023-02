Mick Schumacher: «Will so viel wie möglich lernen»

Mick Schumacher will in seinem Jahr als Mercedes-Reservist möglichst viel lernen

Mick Schumacher wird sich in diesem Jahr mit der Rolle als Test- und Reservefahrer für das Mercedes-Team begnügen müssen. Der Deutsche sieht seine neue Aufgabe als Chance, sich weiterzuentwickeln.

Mit Mick Schumacher hat sich das Mercedes-Team die Dienste eines Test- und Ersatzfahrers gesichert, der die neue Fahrzeuggeneration gut kennt – schliesslich war der Deutsche im vergangenen Jahr als Haas-Pilot noch Teil des Formel-1-Feldes. Toto Wolff freut sich denn auch über den Neuzugang.

Der Motorsportdirektor der Sternmarke sagt: «Die Zusammenarbeit mit Mick ist wirklich gut, das trifft auch auf den Input zu, den er bei seiner Simulator-Arbeit gibt. Ich habe ihn im Simulator mal besucht und er sagte, dass er erstmals die Möglichkeit hat, seine eigene Fahrweise weiter zu verfeinern und dazuzulernen, auch was die Reifen angeht.»

«Umgekehrt lernt auch das Team von ihm, und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, einen Test- und Reservefahrer zu haben, der mit der jüngsten Fahrzeuggeneration so viel Erfahrung hat. Er ist ein echter Gewinn für unser Team», lobte der Wiener seinen dritten Mann im Formel-1-Fahreraufgebot.

Mick Schumacher bestätigt: «Ich habe die Möglichkeit, mich selbst zu verbessern und die Chance, gleich von zwei Teamkollegen zu profitieren und zu schauen, wie sie alles angehen und welchen Fahrstil sie pflegen. Ich kann davon lernen und mein Können damit erweitern.»

Und auch von Wolff selbst, der viele Nachwuchspiloten bereits gefördert hat, könne er viel lernen, betont der 23-Jährige: «Toto hat ganz allgemein viel Erfahrung, nicht nur in der Arbeit mit jungen Fahrern und natürlich kann ich davon nur profitieren.»

Da er an allen Formel-1-Rennen zugegen sein wird, werde er sich nicht nach einer Teilnahme in einer anderen Meisterschaft umschauen, verriet Mick ausserdem. Nur an einigen Kart-Rennen wolle er teilnehmen, offenbarte er. Und er stellte klar: «Mein Ziel ist es auf jeden Fall, in der Formel 1 zu bleiben.» Die Gespräche über seine Zukunft würden wohl im Laufe der nächsten Wochen und Monaten geführt, ergänzte er.

Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format