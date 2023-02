Lewis Hamilton: Erste Eindrücke vom Mercedes W14

​Mercedes hat den ersten Funktionstest des neuen Rennwagens W14 in Silverstone abgeschlossen. Die ersten Eindrücke des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton und des GP-Siegers George Russell.

Egal, wie es vom Team genannt wird, Roll-out, Shake-down, Filmtag – es ist die erste Funktionsprobe eines neuen Formel-1-Autos, bevor die offiziellen Wintertests in Bahrain beginnen. Der Autosport-Weltverband FIA beschränkt diesen Probelauf auf 100 Kilometer, und die Rennmannschaft von Mercedes-Benz erhielt trotz launischen Wetters in Silverstone erste Eindrücke.

Die Bahn blieb den ganzen Tag über feucht. Am Morgen klemmte sich George Russell hinter Lenkrad, Sieger des Grossen Preises von São Paulo 2022, am Nachmittag war die Reihe am 103-fachen GP-Sieger Lewis Hamilton.

George Russell danach: «Es war toll, mit dem W14 auf die Strecke zu gehen. Es war sehr kalt, die Bahn war schmierig, aber das Auto lief reibungslos, und wir haben alle Runden absolviert, die wir fahren durften. Wir wissen, dass die Wintertestfahrten in Bahrain der erste richtige Test für das Auto sein werden. Dennoch sieht es auf der Strecke grossartig aus, und das Gefühl im Auto ist so weit, so gut.»

Lewis Hamilton sagte: «Das ist immer ein lang erwarteter Moment für alle in der Fabrik, die so hart gearbeitet haben; ich bin unglaublich dankbar für all die Mühe, die sie investiert haben. Der Tag verlief reibungslos. Wir haben ein gutes Programm absolviert und konnten einige nützliche Erkenntnisse gewinnen. Ich habe mich im Auto wohl gefühlt und freue mich darauf, in Bahrain loszulegen.»



Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin ist zufrieden: «Wir hatten einen soliden Start in unser Programm mit dem W14. Die Bedingungen waren weder zum Filmen noch zum Fahren gut, aber wir haben die erlaubten 100 Kilometer ohne Probleme absolviert, und beide Fahrer konnten uns eine gute Einschätzung vom Auto geben. Die Bedingungen in Bahrain werden ganz anders sein als im kalten, nassen Silverstone, aber alles scheint gut zu funktionieren. Hoffentlich können wir nächste Woche voll durchstarten und die drei Testtage, die wir haben, optimal nutzen.»





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format