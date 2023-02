Sophia Flörsch bei Alpine-Akademie: Wichtiger Schritt

​Die 22-jährige Sophia Flörsch ist ihrem grossen Ziel Formel 1 einen erheblichen Schritt näher gekommen: Der GP-Rennstall Alpine, F1-Auftritt des Renault-Konzerns, hat sie in die Fahrer-Akademie aufgenommen.

Dicke Überraschung im Rahmen der Präsentation des neuen Alpine-Rennwagens von Pierre Gasly und Esteban Ocon: Das französische Grand-Prix-Team, sportliches Aushängeschild des Renault-Konzerns, hat die Deutsche Sophia Flörsch ins Nachwuchs-Förderprogramm aufgenommen, in die so genannte Alpine-Akademie.

Die 22-Jährige aus Grünwald sagt: «In die Alpine Academy aufgenommen zu werden, das ist eine grosse Ehre und eine riesige Chance für mich. Ich habe ehrgeizige Ziele und weiss, dass ich durch das Know-how von Alpine weiter wachsen kann. Ich freue mich sehr darauf, dieses neuen Kapitel aufzuschlagen und die Marke Alpine vertreten zu dürfen.»

In der Rennsaison 2023 kehrt Sophia Flörsch in die Formel 3 zurück, sie ist der einzige Pilot aus Deutschland in diesem Jahr und fährt für den Rennstall PHM Racing by Charouz.

Alpine unterstützt im Rahmen des Programms Rac(H)er auch die Engländerin Abbi Pulling (2022 Gesamtvierte in den W Series) sowie sechs Fahrerinnen im Kartsport. Pulling wird 2023 in der neuen Formel-1-Rennserie für Frauen antreten.

Alpine-CEO Laurent Rossi: «Unser Programm Rac(H)er soll mithelfen, den Motorsport zu verändern. Gleichstellung ist uns wichtig, wir wollen faire Chancen für alle Talente schaffen. Sophia und Abbi sind hervorragende Beispiele für solche Talente. Wir freuen uns, dass wir sie beide für unser Programm gewinnen konnten.»

Die Formel-3-Saison 2023 von Sophia Flörsch wird im Rahmen des Formel-1-Auftakts in Bahrain beginnen, mit einem Sprint am Samstag (4. März) und dem Hauptrennen am Sonntag vor dem Grand Prix (5. März). Es sind zehn Rennwochenenden zu je zwei Rennen geplant.





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format